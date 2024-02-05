البلدي تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة



تنفيذ متحف «الإمام عبدالرحمن الفيصل» في المباركية بمعزل عن باقي المشروع رفض طلب نقل تبعية جزء من موقع المرقاب السكني رقم

47 إلى وزارة المالية



عبدالله الراكان

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة مكونة من 5 أعضاء تقوم بعقد ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها، وعمل خارطة طريق لتسهيل تفعيل «كود الكويت» لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، بالإضافة إلى مناقشة ما يحيله المجلس من موضوعات أخرى.

كما وافق المجلس على تعديل البند الثالث من قراره والخاص بتطوير أسواق المباركية والمرافق التابعة لها بما يسمح للبلدية من تنفيذ متحف «الإمام عبدالرحمن الفيصل» بمعزل عن باقي مكونات المشروع العشرة، مشيرا الى أن التعديل سيكون حول مكونات مشروع الموقع رقم 1 متضمنا المتحف الذي سيكون جسرا ثقافيا يربط الكويت والسعودية، نظرا لأهمية الموقع ووجود رغبة سامية في إعادة إحيائه وذلك لتقليص المدة الزمنية.

ووافق المجلس أيضا على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تخصيص موقع مسجد بمساحة 440 مترا مربعا ومواقف للسيارات بمساحة 770 مترا مربعا داخل الحيازة بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 14، شريطة تخويل الإدارة زحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية وذلك قبل التثبيت، على أن تتحمل الجهة مقدمة الطلب أي تكاليف فيما يتعلق بالموقع المخصص، بالإضافة الى تعديل العقد المبرم مع وزارة المالية بمساحة الحيازة الزراعية بعد التخصيص.

واستخدم المجلس البلدي المادة 25 لرفض اعتراض الوزير السابق على 4 قرارات وهي:

٭ الجزء الخاص بتنظيم إحدى القسائم في منطقة قبلة.

٭ الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع اتحاد كرة القدم في منطقة العديلية لمزيد من الدراسة، مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية.

٭ اعتراض الوزير السابق حول لائحة زراعة المساحات المملوكة للدولة في المناطق السكنية في المادتين الأولى والحادية عشرة بشأن القيام بالزراعات التجميلية للساحات عبر الشوارع، وذلك لإلغاء حظرها وفق ما جاء بدراسة الجهاز التنفيذي بالبلدية.

٭ رفض اقتراح العضوة م.منيرة الأمير بشأن آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء، وذلك لعدم وجود دراسة متكاملة وما زال الموضوع منظورا في إحدى اللجان المشكلة.

من جانب آخر، وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المتعلق بتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية، فيما حفظ المجلس الاقتراح المقدم من الرئيس عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشان تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.

وأعاد المجلس المقترح الخاص بإنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت إلى اللجنة الفنية مع التأكيد على دعوة المجلس الأعلى للبيئة.

وطالبت العضوة م.علياء الفارسي بوجود خطة مرورية كاملة للتوسعة الشمالية للبلاد تتوافر بها شبكة طرق حديثة وأنظمة النقل سواء المترو أو أي وسيلة نقل جماعي، مؤكدة انه حسب قانون البيئة في المادة 108 لا يسمح بإقامة أي نشاط ضار بالبيئة في الجون، لافتة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لها تداخلات مع جون الكويت مثل تطوير ساحل الصليبخات وتطوير ساحل الجهراء، مبينة انه حسب رد هيئة الطرق فإن إقامة جسر يربط المطلاع بمدينة الكويت غير مجد حاليا، لأنه لن يوفر الكثير من الوقت في حال استخدامه.

كما أعاد المجلس إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة لتحديث الرأي بشأنه، ورفض طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الإسكاني رقم 47 الكائن بالقطعة رقم 2 في المرقاب أمام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية -الخزانة العامة للدولة- لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص مواقع التشوين.