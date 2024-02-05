الحكومة تطلب تأجيل النظر في القوانين الواردة بجدول أعمال المجلس لمدة شهر

على أمل ان يكون النقاش حول الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه إطاراً حاكماً لأولويات الحكومة وترتيباً لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي



تقدمت الحكومة، ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، برسالة واردة يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة 50 من اللائحة الداخلية.

وجاء نص الكتاب الحكومي كالتالي:

تأتي جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024 كأول جلسة عمل للحكومة التي تشرفت بتكليف صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا العزيز، وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلسكم في جلسة 29 يناير 2024، لتعمل بكل عزم من أجل خدمة الوطن والمواطنين ولترجمة ما تضمنه الخطاب الأميري السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

ولقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الإخوة أعضاء مجلس الأمة شركاء في معركة التنمية، ولا يخفي على رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء، ما يواجه الوطن العزيز من تحديات تتطلب تعزيزا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترتيبــــا لأولوياتنـــا الوطنية، لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصـــادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وانطلاقا من الالتزام الدستوري على الحكومة في المادة 98 من الدستور، بتقديم برنامج عملها ليشكل إطارا لسياستها العامة ونهجا لعملها طوال مدتها الدستورية، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في مختلف المجالات في ظل رقابة مجلسكـــم، والتي تأتي تعبيرا عن طموحات وأولويـــــــــــات الإرادة الشعبية ممثلــــة في نواب الأمــــة.

على أمل ان يكون النقاش حول الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه اطارا حاكما لأولويات الحكومة وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.

لكل ما تقدم، وبعد نظر مجلسكم البنود من الاول الى الخامس في جدول الاعمال والفقرة الخامسة في البند السادس المتعلقة بمشروعي قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكوميــــــة للسنة المالية 2023/2024، تود الحكومة تأجيل نظر باقي تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلسكم، لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها عملا بحكم المادة 50 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلــــس الامــــة.