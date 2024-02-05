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مخاوف من نقل إسرائيل معبر رفح ونتنياهو يرفض شروط حماس

2/5/2024 3:10:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت إسرائيل قصفها العنيف على غزة، مستبقة جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، حيث ينتظر ان يمارس ضغطا على تل أبيب من أجل التوصل إلى هدنة جديدة مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» لوقف الحرب على القطاع التي دخلت شهرها الخامس.
هذا، وتفاقمت الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها سكان غزة، إذ قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن «هناك محدودية شديدة في الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي وسط القصف المستمر».
واتهمت «اونروا»، الجيش الإسرائيلي بشن ضربة من البحر على قافلة مساعدات غذائية كانت تستعد لدخول شمال غزة.
وكتب مسؤول الوكالة في القطاع توماس وايت على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى».
وفي الغضون، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الدوحة ستواصل دعمها «للأونروا».
وشدد على حرص دولة قطر على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق.
وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن الذي استقبل المفوض العام لـ «أونروا» فيليب لازاريني عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم المساعدات للملايين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان، محذرا من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الوكالة، وداعيا إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.
جاء ذلك، غداة تحذير مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن وقف تمويل «أونروا» يمثل تهديدا وجوديا للوكالة التي توفر «مساعدات حيوية لأكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من جوع كارثي وتفشي الأمراض».
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه عين مجموعة مراجعة مستقلة يقودها وزير خارجية فرنسا لتقييم وكالة الأونروا.
إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن تخوفه من إقدام إسرائيل على نقل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد قرابة 4 شهور على الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال اشتية خلال جلسة للحكومة: «تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر».
وأضاف: «معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية - المصرية، وهو شأن مصري - فلسطيني. ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر».
وكان اشتية يشير إلى انسحاب الجانب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005.
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إلى «وقف عنف المستوطنين» الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.
وقال سيجورنيه الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة الدفع باتجاه هدنة في القتال بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة «لا يمكن أن يحصل بأي حال من الأحوال أي تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية» المحتلة.
وأضاف: «لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الغربية. يجب الإعداد لهذا المستقبل من خلال دعم السلطة الفلسطينية التي يجب أن تتجدد وأن تعود في أقرب وقت ممكن إلى قطاع غزة».
من جهته، اعتبر نتنياهو أن «النصر الكامل» للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سيوجه ما وصفها بـ «ضربة قاضية» لحركة حماس والجماعات الأخرى.
وأكد نتنياهو أنه لن يقبل بما اعتبره «شروط حماس بشأن المحتجزين» في إشارة إلى مشروع اتفاق الهدنة الذي بحثه مسؤولون عرب وغربيون في فرنسا الأسبوع الماضي وتم عرضه على حماس وإسرائيل، فيما أكد قيادي في الحركة أن أي اتفاق تهدئة مقترح يجب أن يتضمن وقف الحرب بشكل كامل.
ميدانياً أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة مهاجمة قوات إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي أن جنوده في شمال ووسط قطاع غزة «قتلوا العشرات» واشتبكوا مع مسلحين من «حماس» في مدينة خان يونس.
وقالت فصائل المقاومة انها نفذت عمليات نوعية شملت نصب كمين واستهداف دبابات وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة، بينما دارت معارك ضارية في مدينتي خان يونس وغزة.
وفي المقابل، أوقع القصف ورصاص القناصة الإسرائيليين عشرات القتلى، أغلبهم بخان يونس، في حين خيم شبح الاجتياح الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.
وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 ضباط وجنود في المعارك خلال 24 ساعة، وأوضح أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في المعارك، 25 منهم جروحهم خطيرة.
وفي السياق، قتل 128 شخصا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي في القطاع المحاصر، وفق وزارة الصحة التابعة لـ «حماس».
وأكد المكتب الإعلامي التابع لحكومة «حماس» أن القصف الإسرائيلي تواصل على وسط وجنوب غزة، بما في ذلك على مسافة قريبة من المستشفيات.
وأوضح المكتب أن روضة أطفال لجأت إليها عائلات تعرضت للقصف في مدينة رفح الحدودية الجنوبية التي تعج بالفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.
وفي سياق متصل، حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من «كارثة إنسانية» في مستشفى الأمل بخان يونس «بعد 14 يوما من الحصار»، مشيرا إلى «نفاد مخزون الطعام للنازحين» و«نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية».
وتوازيا مع تواصل الجهود الديبلوماسية للتوصل لهدنة جديدة، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير «مهرج خطير يشعل النيران». ودعا لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسحب صلاحيات بن غفير، محذرا من أن تركه يدير الأمور في المسجد الأقصى والقدس المحتلة في شهر رمضان المقبل سيفجر الوضع.

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