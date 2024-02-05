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الحصول على تعويضات من المشاغبين

2/5/2024 3:09:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعطلت‭ ‬مباراة‭ ‬هيرتا‭ ‬برلين‭ ‬مع‭ ‬هامبورج‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬إلقاء‭ ‬الجماهير‭ ‬كرات‭ ‬التنس‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬حادث‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬استئناف‭ ‬المباراة‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬إلغائها‭.‬

وتوقفت‭ ‬مباراة‭ ‬فرايبورج‭ ‬مع‭ ‬شتوتجارت‭ ‬بالبوندسليجا‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الشوطين‭ ‬بعدما‭ ‬ألقت‭ ‬الجماهير‭ ‬شوكولاتة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬عملة‭ ‬معدنية‭ ‬ومقذوفات‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إلقاء‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬كولن‭ ‬مع‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭.‬

واحتج‭ ‬المشجعون‭ ‬لأسابيع‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬الاستعانة‭ ‬بشركاء‭ ‬استراتيجيين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التسويقية‭ ‬للبوندسليجا‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وقال‭ ‬بول‭ ‬لامبرتز‭ ‬المحامي‭ ‬الرياضي‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬إمكانية‭ ‬قانونية‭ ‬أمام‭ ‬الأندية‭ ‬لفرض‭ ‬غرامات‭ ‬مالية‭ ‬لمواجهة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬هي‭ ‬مطالبة‭ ‬بالتعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار،‭ ‬ويمكن‭ ‬تنفيذها‭ ‬ضد‭ ‬المشجعين‮»‬‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المشجعين،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يتسببون‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬اضطرابات،‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬التعرف‭ ‬عليهم‭ ‬أولا‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يدرّ‭ ‬سريعا‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬وربما‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليورو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التعويض،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تجنب‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعلل‭ ‬بالتعسر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‮»‬‭.‬

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