الحصول على تعويضات من المشاغبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): تعطلت مباراة هيرتا برلين مع هامبورج بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم لأكثر من نصف ساعة بعد إلقاء الجماهير كرات التنس داخل الملعب، كما وقع حادث آخر بعد استئناف المباراة كاد أن يتسبب في إلغائها.
وتوقفت مباراة فرايبورج مع شتوتجارت بالبوندسليجا في كلا الشوطين بعدما ألقت الجماهير شوكولاتة على شكل عملة معدنية ومقذوفات أخرى داخل الملعب، كما تم إلقاء الشوكولاتة أيضا خلال مباراة كولن مع اينتراخت فرانكفورت.
واحتج المشجعون لأسابيع بهذه الطريقة على قرار رابطة الدوري الألماني الاستعانة بشركاء استراتيجيين في محاولة لتعزيز القدرة التسويقية للبوندسليجا وخاصة في الخارج.
وقال بول لامبرتز المحامي الرياضي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد إن هناك إمكانية قانونية أمام الأندية لفرض غرامات مالية لمواجهة مثل هذه التصرفات من قبل الجماهير.
وأشار: «هي مطالبة بالتعويض عن الأضرار، ويمكن تنفيذها ضد المشجعين». وأوضح: «ليس مع كل المشجعين، لكن مع هؤلاء الذين يتسببون في حدوث اضطرابات، لكن ينبغي التعرف عليهم أولا».
وأكد: «هذا قد يدرّ سريعا عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من اليورو على سبيل التعويض، ولا يمكن تجنب الدفع من خلال التعلل بالتعسر على المستوى الشخصي».
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