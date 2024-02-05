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ووريرز يعود إلى سكة الهزائم

2/5/2024 3:09:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬134‭-‬141‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬رغم‭ ‬60‭ ‬نقطة‭ ‬لنجمه‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري،‭ ‬فيما‭ ‬أوقف‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬سلسلة‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬لمضيفه‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬113‭-‬105‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭. ‬ونجح‭ ‬كوري‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬22‭ ‬سلة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬38‭ ‬محاولة‭ ‬بينها‭ ‬10‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬محاولة،‭ ‬وأضاف‭ ‬ست‭ ‬متابعات‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لفريقه‭ ‬المثقل‭ ‬بالإصابات‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ووريرز‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭: ‬‮«‬كان‭ ‬ستيف‭ ‬مذهلاً‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬يا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أداء‭. ‬أشعر‭ ‬بالخيبة‭ ‬كثيرا‭ ‬تجاهه‭ ‬وتجاه‭ ‬رجالنا‭ ‬لأنهم‭ ‬يقاتلون‭... ‬كان‭ ‬ستيف‭ ‬رائعًا‮»‬‭.‬

وأصبح‭ ‬كوري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬بسلة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬الشخصي‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬62‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز،‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عامًا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يسجل‭ ‬60‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬النجم‭ ‬الراحل‭ ‬كوبي‭ ‬براينت‭.‬

لكن‭ ‬إنجاز‭ ‬كوري‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لتفادي‭ ‬عودة‭ ‬ووريرز‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين،‭ ‬فمني‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬46‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ليكرز‭ ‬يفرمل‭ ‬نيكس‭ ‬

وقاد‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬وأوستن‭ ‬ريفز‭ ‬فريقهما‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬113‭-‬105‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأول‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬متابعات‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬والثاني‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬سبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وست‭ ‬متابعات‭.‬

وفرمل‭ ‬ليكرز‭ ‬تاسع‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬مضيفه‭ ‬نيكس‭ ‬رابع‭ ‬الشرقية‭ ‬وحرمه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬العاشر‭ ‬تواليا‭ ‬والـ33‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتفوق‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬بحسمه‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬33‭-‬19‭ ‬مفسدا‭ ‬فرحة‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬لنجم‭ ‬أصحاب‭ ‬الارض‭ ‬جايلن‭ ‬برونسون‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬نقطة‭. ‬وعلق‭ ‬جيمس‭ ‬على‭ ‬الصحوة‭ ‬المتأخرة‭ ‬لفريقه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬فقط‭ ‬بزيادة‭ ‬كثافتنا‭ ‬الدفاعية‭. ‬كنا‭ ‬حقًا‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬وعدنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬جيمس‭ ‬ببرونسون‭: ‬‮«‬جايلن‭ ‬يلعب‭ ‬بمستوى‭ ‬أعلى‭ ‬أكثر‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لذلك‭ ‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬رأس‭ ‬الثعبان‭. ‬لقد‭ ‬حاولنا‭ ‬فقط‭ ‬إرهاقه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ساعدنا‭ ‬كثيرًا‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬48‭ ‬نقطة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬129‭-‬117‭.‬


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