ووريرز يعود إلى سكة الهزائم

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (أ ف ب): عاد غولدن ستايت ووريرز إلى سكة الهزائم بخسارته أمام مضيفه أتلانتا هوكس 134-141 بعد التمديد رغم 60 نقطة لنجمه ستيفن كوري، فيما أوقف لوس أنجلوس ليكرز سلسلة تسعة انتصارات متتالية لمضيفه نيويورك نيكس عندما تغلب عليه 113-105 السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ونجح كوري المتوج بلقب الدوري مع فريقه أربع مرات في ترجمة 22 سلة من أصل 38 محاولة بينها 10 ثلاثيات من 23 محاولة، وأضاف ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة لفريقه المثقل بالإصابات.
وقال مدرب ووريرز ستيف كير: «كان ستيف مذهلاً»، مضيفا: «يا له من أداء. أشعر بالخيبة كثيرا تجاهه وتجاه رجالنا لأنهم يقاتلون... كان ستيف رائعًا».
وأصبح كوري الذي كان قريبا بسلة واحدة من رقمه القياسي الشخصي عندما سجل 62 نقطة في يناير 2021 في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز، ثاني لاعب يبلغ من العمر 35 عامًا أو أكثر يسجل 60 نقطة على الأقل في مباراة بعد النجم الراحل كوبي براينت.
لكن إنجاز كوري لم يكن كافيا لتفادي عودة ووريرز الى سكة الهزائم بعد فوزين متتاليين، فمني بخسارته الخامسة والعشرين في 46 مباراة هذا الموسم.
ليكرز يفرمل نيكس
وقاد «الملك» ليبرون جيمس وأوستن ريفز فريقهما لوس أنجلوس ليكرز إلى الفوز على نيويورك نيكس 113-105 بتسجيل الأول 24 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، والثاني 22 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وست متابعات.
وفرمل ليكرز تاسع المنطقة الغربية مضيفه نيكس رابع الشرقية وحرمه من تحقيق الفوز العاشر تواليا والـ33 في 50 مباراة حتى الآن.
وتفوق ليكرز في الربع الاخير بحسمه في صالحه 33-19 مفسدا فرحة الأداء الرائع لنجم أصحاب الارض جايلن برونسون أفضل مسجل في المباراة برصيد 36 نقطة. وعلق جيمس على الصحوة المتأخرة لفريقه قائلا: «لقد قمنا فقط بزيادة كثافتنا الدفاعية. كنا حقًا في الموعد وعدنا في الوقت المناسب».
وأشاد جيمس ببرونسون: «جايلن يلعب بمستوى أعلى أكثر هذا العام، لذلك كنا نعلم أنه رأس الثعبان. لقد حاولنا فقط إرهاقه في الربع الأخير، وأعتقد أن ذلك ساعدنا كثيرًا».
وسجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 48 نقطة وقاد فريقه ميلووكي باكس إلى الفوز على مضيفه دالاس مافريكس 129-117.
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