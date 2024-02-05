بطولة أرامكو للسيدات تقدم جوائز قياسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
من المقرر أن تظهر بطولة «أرامكو السعودية الدولية للسيدات» المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة للعلن في الرياض في الفترة ما بين 15 و18 فبراير الجاري، حيث يقدم الحدث الرائد جوائز بقيمة 5 ملايين دولار، وهي أكبر قيمة جوائز في الجولة الأوروبية للسيدات ( LET )، متطابقًا في ذلك مع جائزة البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة للرجال. هذه الخطوة الرائدة تضع معيارًا للمساواة في جوائز الجولف، وتعدّ أكبر حدث للجولف يقدم هذا التكافؤ المالي.
وفي جدة على ملعب نادي رويال غرينز للجولف في العام المنصرم من بطولة أرامكو الدولية للسيدات حققت اللاعبة ليديا كو لقبها الثاني حيث سجلت أربع نقاط تحت 68، والانتهاء بإجمالي يبلغ 21 تحت المعدل.
ومع اقتراب موعد البطولة في الرياض، ستسعى البطولة للاستفادة من زخم سلسلة بطولات أرامكو التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض بنجاح، والتي كانت أول بطولة نسائية في العاصمة على الإطلاق، حيث شهد نادي الرياض للجولف في أكتوبر 2023 حضور ما يقارب من 5000 متفرج لرؤية آليسون لي وهي تحقق رقمًا قياسيًا في جولة رائعة، حيث إن الرغبة للمستوى النخبوي للجولف تتصاعد بوتيرة سريعة على مستوى المملكة.
وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية: «أحرزت بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات تقدمًا تاريخيًا منذ بدايتها، واشتهرت عالميًا بتحقيق المساواة في رياضة الجولف من خلال صناديق الجوائز المتطابقة».
وأضاف: «إحضار البطولة إلى الرياض في عام 2024 يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لتطوير رياضة الجولف للنساء في المملكة، حيث ستعرض ميدانًا تنافسيًا بشكل كبير لجمهور جديد من عشاق اللعبة».
وأكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية قائلا: «مع استمرار سير البطولات في نادي الرياض للجولف الحديث، نتطلع إلى استقبال المتفرجين المتحمسين مرة أخرى ليشهدوا استمرار تمكين المرأة في مجال الجولف».
ولفت إلى أن «جولف السعودية» هي محرك رئيسي للنمو العالمي في جولف السيدات منذ إطلاقها في عام 2020. حيث قامت ببناء إرث داخل المملكة لتشجيع الأجيال القادمة على ممارسة هذه الرياضة».
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