بطولة أرامكو للسيدات تقدم جوائز قياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬الدولية‭ ‬للسيدات‮»‬‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬للعلن‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و18‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬الحدث‭ ‬الرائد‭ ‬جوائز‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬قيمة‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للسيدات‭ (‬ LET ‭)‬،‭ ‬متطابقًا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬جائزة‭ ‬البطولة‭ ‬السعودية‭ ‬الدولية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬للرجال‭. ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الرائدة‭ ‬تضع‭ ‬معيارًا‭ ‬للمساواة‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬الجولف،‭ ‬وتعدّ‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬للجولف‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬التكافؤ‭ ‬المالي‭.‬

وفي‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬رويال‭ ‬غرينز‭ ‬للجولف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أرامكو‭ ‬الدولية‭ ‬للسيدات‭ ‬حققت‭ ‬اللاعبة‭ ‬ليديا‭ ‬كو‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬تحت‭ ‬68،‭ ‬والانتهاء‭ ‬بإجمالي‭ ‬يبلغ‭ ‬21‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ستسعى‭ ‬البطولة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬زخم‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬أرامكو‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بنجاح،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬نادي‭ ‬الرياض‭ ‬للجولف‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬متفرج‭ ‬لرؤية‭ ‬آليسون‭ ‬لي‭ ‬وهي‭ ‬تحقق‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬رائعة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الرغبة‭ ‬للمستوى‭ ‬النخبوي‭ ‬للجولف‭ ‬تتصاعد‭ ‬بوتيرة‭ ‬سريعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬نوح‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جولف‭ ‬السعودية‭: ‬‮«‬أحرزت‭ ‬بطولة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬الدولية‭ ‬للسيدات‭ ‬تقدمًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها،‭ ‬واشتهرت‭ ‬عالميًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صناديق‭ ‬الجوائز‭ ‬المتطابقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إحضار‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬يشكل‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬ستعرض‭ ‬ميدانًا‭ ‬تنافسيًا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لجمهور‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجولف‭ ‬السعودية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬سير‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الرياض‭ ‬للجولف‭ ‬الحديث،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬المتفرجين‭ ‬المتحمسين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ليشهدوا‭ ‬استمرار‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجولف‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جولف‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬هي‭ ‬محرك‭ ‬رئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬جولف‭ ‬السيدات‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬ببناء‭ ‬إرث‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬



