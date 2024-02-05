الجدار ((ويليامز))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

حفر‭ ‬رونوين‭ ‬ويليامز‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬اسمه‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬تصديه‭ ‬لأربع‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬ليقود‭ ‬بلاده‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬2‭/‬1‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬لكأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭.‬

وأصبح‭ ‬ويليامز‭ ‬أول‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬يتصدى‭ ‬لأربع‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬تألقه‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مستواه‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباك‭ ‬منتخب‭ ‬الأولاد‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وانتهى‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬شارليس‭ ‬كونان‭ ‬باني‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬ليتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬أي‭ ‬أهداف،‭ ‬لتكون‭ ‬كلمة‭ ‬الفصل‭ ‬عبر‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬الترجيحية‭ ‬لتصعد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬كيف‭ ‬لا‭ ‬ولديها‭ ‬الحارس‭ ‬الأسطوري‭ ‬ويليامز‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لأول‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬ديروي‭ ‬دوارتي‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للرأس‭ ‬الأخضر،‭ ‬ليعود‭ ‬بعدها‭ ‬حارس‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬ويتصدى‭ ‬لركلتي‭ ‬الجزاء‭ ‬الرابعة‭ ‬والخامسة‭.‬

وعلق‭ ‬ويليامز‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر،‭ ‬على‭ ‬تألقه‭ ‬اللافت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬الفضل‭ ‬يعود‭ ‬لجميع‭ ‬زملائي،‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بفضل‭ ‬جميع‭ ‬زملائي‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬ويليامز،‭ ‬بخصوص‭ ‬السرّ‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭: ‬‮«‬محلل‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ساعدني،‭ ‬شاهدت‭ ‬مباريات‭ ‬اللاعبين‭ ‬وفيديوهات‭ ‬كثيرة‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التدريبات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬لي‭ ‬بتقديم‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭. ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬مشاهدة‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬التألق‭ ‬اللافت‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬سينافس‭ ‬ويليامز‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬القفاز‭ ‬الذهبي‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المستبعد‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭.‬