Tuesday, 06 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب ذوي العزيمة لألعاب القوى ورفعات القوة يحصدون 25 ميدالية ملونة في الشارقة

2/5/2024 3:09:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكن لاعبو منتخب ذوي العزيمة لألعاب القوى من تحقيق نتائج مميزة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة - الشارقة 2024. وحصد الفريق البحريني اثنتي عشرة ميدالية ملونة، بما في ذلك 7 ميداليات ذهبية و5 ميدالية فضية و10 ميداليات برونزية، حيث تمكن اللاعبون رفعات القوة من تحقيق نتائج متميزة والحصول على ثلاث ميداليات ملونة، بما في تلك ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

تألقت البطلة روبا العمري وحققت 3 ميداليات ذهبية لمنتخب ألعاب القوى البارالمبي في مسابقة دفع الجلة في فئة (F55) ومسابقة رمي الرمح فئة (F55) ومسابقة رمي القرص فئة (F55)، وكما حصلت اللاعبة أمل علي 3 ميداليات ذهبية في مسابقة دفع الجلة في فئة (T54) ومسابقة رمي الرمح (T54) ومسابقة رمي القرص(T54) وفاز اللاعب محمد الشوك بالميدالية الذهبية في مسابقة الجري (100 متر) في فئة (T51).

وتوالت إنجازات الفريق المشارك بحصول اللاعب إبراهيم المؤذن على الميدالية الفضية في مسابقة الجري (100 متر) في فئة (T33) و حقق اللاعب نصار الوقزة الميدالية الفضية في مسابقة الجري (100 متر) لفئة (T33) وفازت اللاعبة مريم صابر بميداليتين فضية في مسابقة رمي الرمح ومسابقة رمي الجلة فئة (F46).

وفيما يتعلق بالميداليات البرونزية، فاز اللاعب حمد التميمي بميداليتين برونزيتين في مسابقة الجري (1500متر) و (5000متر) في فئة (T20) وتمكن اللاعب أحمد نوح من الحصول على ميداليتين برونزيتين في مسابقة الجري على الكراسي المتحركة (400 متر) و (100 متر) في فئة (T53) وحصل اللاعب حسين محمد على ميداليتين برونزيتين في مسابقة الجري (100 متر) و (220 متر) في فئة (T11) وفاز اللاعب محمد جاسم عباس بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة في فئة (T55) وحقق اللاعب إلياس الياسي المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في مسابقة الجري (100 متر) في فئة (T47) وفازت اللاعبة مريم صابر بالميدالية البرونزية في مسابقة رمي القرص في فئة (F46). وفاز اللاعب سيد حسن بالميدالية البرونزية في مسابقة رمي الرمح في فئة (F46)، وفاز اللاعب نصار الوقزة بالميدالية البرونزية في مسابقة الجري (200متر) لفئة (T33). وتمكن اللاعب علي فاضل من تحقيق أداء استثنائي، حيث حصد المركز الأول في فئة رفع الأثقال (دمج) على مستوى الناشئين، كما تمكن من الحصول على المركز الثاني في نفس الفئة، مؤكدًا تميزه وقوته في هذه الرياضة.

من جهة أخرى، حققت اللاعبة أمل علي نتائج ممتازة، حيث حصدت المركز الثالث في فئة رفع الأثقال (دمج)، وقدمت أداءً مميزًا وأثبتت قدرتها على التنافس على أعلى المستويات.

ويعد هذا الإنجاز إنجازًا مشرفًا للفريق البحريني ويظهر المهارات والإرادة القوية للاعبين، وتمثل هذه النتائج تقدمًا كبيرًا لرياضة ذوي العزيمة في مملكة البحرين وتؤكد التزام اللجنة البحرينية البارالمبية بوضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية لتحقيق النجاح والتفوق في المنافسات الرياضية الدولية.

MENAFN05022024000055011008ID1107812640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث