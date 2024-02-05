رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة

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- Akhbar Al Khaleej) التقى الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، بالسيد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، في مقر اللجنة بحضور الشيخ احمد بن سلمان آل خليفة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة البارالمية البحرينية.
وتم خلال اللقاء مناقشة دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة عن تقديره لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتعاونه المثمر مع اللجنة البارالمبية البحرينية، مؤكدًا استعداد اللجنة لتعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم في مجال دعم الأبطال ذوي العزيمة، وتعزيز النهضة الرياضية والاجتماعية لهم في ممكلة البحرين.
من جانبه، أشاد السيد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، بجهود اللجنة البارالمبية البحرينية في دعم الأبطال ذوي العزيمة، وأيضًا تعزيز التعاون بين اللجنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مختلف المجالات والقطاعات.
يأتي هذه اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعزيز الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تعزز التنمية وتساهم في تعزيز جودة الحياة على كافة القطاعات وسيما قطاعات ذوي العزيمة.
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