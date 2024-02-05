سمو الشيخ خالد بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم بنجاح بطولة البحرين الدولية للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بمناسبة نجاح بطولة البحرين الدولية للجولف (جولة دي بي ورلد العالمية)، التي استضافتها مملكة البحرين من 1 إلى 4 فبراير، برعاية ملكية سامية على النادي الملكي للجولف.

وأعرب سموه عن اعتزازه الكبير برعاية جلالة الملك المعظم لبطولة البحرين الدولية للجولف، التي شكلت مصدر فخر واعتزاز لكل الأسرة الرياضية وأسرة رياضة الجولف بشكل خاص، مؤكدًا سموه أن تلك الرعاية الملكية السامية كان لها أبلغ الأثر في تحقيق النجاح الكبير لهذه البطولة الدولية وهو امتداد للرعاية الفائقة التي يوليها جلالته

للحركة الرياضية.

وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن استضافة المملكة لهذه البطولة عزز موقع البحرين على خارطة رياضة الجولف عالميًا ووجه إليها الأنظار باعتبارها مهد استضافة بطولات الجولف في المنطقة بعد إنشاء أول ملعب عام 1934 واستضافة أول بطولة في 1964، مؤكدًا بأن رياضة الجولف كانت ومازالت تحظى بدعم جلالة الملك المعظم الذي مارس اللعبة وقدم لها كل الرعاية والاهتمام.

وأضاف سموه بأن مسيرة رياضة الجولف كانت حافلة بالعديد من الأسماء والقيادات التي ساهمت في وضع اللبنات الأولى لهذه الرياضة في المملكة وتطويرها وصناعة إنجازاتها وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة رئيس نادي البحرين للجولف حاليًا والرئيس السابق للاتحاد البحريني لللوجف، الذي كانت له بصمات كبيرة في النهوض باللعبة ونموها مثمنين الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد الحالي وكافة منتسبي اللعبة.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجميع الرعاة وهم وزارة السياحة، مجموعة (بابكو انرجيز) الراعي الرئيسي، شركة ممتلكات، تمكين، بنك البحرين الوطني، بتلكو، طيران الإمارات وجميع الشركاء والداعمين ودورهم البارز في إنجاح الحدث الدولي كما ثمن ثقة مجموعة دي بي ورد العالمية للجولف متطلعًا لنسخة أكثر تميزًا في العام القادم.