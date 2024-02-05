سمو الشيخ خالد بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم بنجاح بطولة البحرين الدولية للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بمناسبة نجاح بطولة البحرين الدولية للجولف (جولة دي بي ورلد العالمية)، التي استضافتها مملكة البحرين من 1 إلى 4 فبراير، برعاية ملكية سامية على النادي الملكي للجولف.
وأعرب سموه عن اعتزازه الكبير برعاية جلالة الملك المعظم لبطولة البحرين الدولية للجولف، التي شكلت مصدر فخر واعتزاز لكل الأسرة الرياضية وأسرة رياضة الجولف بشكل خاص، مؤكدًا سموه أن تلك الرعاية الملكية السامية كان لها أبلغ الأثر في تحقيق النجاح الكبير لهذه البطولة الدولية وهو امتداد للرعاية الفائقة التي يوليها جلالته
للحركة الرياضية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن استضافة المملكة لهذه البطولة عزز موقع البحرين على خارطة رياضة الجولف عالميًا ووجه إليها الأنظار باعتبارها مهد استضافة بطولات الجولف في المنطقة بعد إنشاء أول ملعب عام 1934 واستضافة أول بطولة في 1964، مؤكدًا بأن رياضة الجولف كانت ومازالت تحظى بدعم جلالة الملك المعظم الذي مارس اللعبة وقدم لها كل الرعاية والاهتمام.
وأضاف سموه بأن مسيرة رياضة الجولف كانت حافلة بالعديد من الأسماء والقيادات التي ساهمت في وضع اللبنات الأولى لهذه الرياضة في المملكة وتطويرها وصناعة إنجازاتها وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة رئيس نادي البحرين للجولف حاليًا والرئيس السابق للاتحاد البحريني لللوجف، الذي كانت له بصمات كبيرة في النهوض باللعبة ونموها مثمنين الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد الحالي وكافة منتسبي اللعبة.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجميع الرعاة وهم وزارة السياحة، مجموعة (بابكو انرجيز) الراعي الرئيسي، شركة ممتلكات، تمكين، بنك البحرين الوطني، بتلكو، طيران الإمارات وجميع الشركاء والداعمين ودورهم البارز في إنجاح الحدث الدولي كما ثمن ثقة مجموعة دي بي ورد العالمية للجولف متطلعًا لنسخة أكثر تميزًا في العام القادم.
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