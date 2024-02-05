جلالة الملك المعظم يشمل برعايته الكريمة ختام منافسات النسخة الأولى لبطولة البحرين الدولية للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وشمل‭ ‬برعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬أمس‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬وورلد‭ ‬العالمية‭ ‬للجولف،‭ ‬والتي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بالنادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬وورلد‭ ‬العالمية‭ ‬للجولف‭ ‬السيد‭ ‬كيث‭ ‬بيلي‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وكبار‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬شاهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للغولف،‭ ‬وقدم‭ ‬السيد‭ ‬كيث‭ ‬بيلي‭ ‬إيجازًا‭ ‬عن‭ ‬مراحل‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأشقاء‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭:‬

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة،‭ ‬السيد‭ ‬كيث‭ ‬بيلي،‭ ‬السيدات‭ ‬والسادة،

يسرني‭ ‬التواجد‭ ‬معكم‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬وجوائز‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭.‬

أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬باسمي‭ ‬وباسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬لـ‭(‬دي‭ ‬بي‭ ‬وورلد‭) ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬الغولف‭ ‬الاحترافي‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬مرحباً‭ ‬بعودتكم‭ ‬نحن‭ ‬نعتز‭ ‬بوجودكم‭ ‬هنا‭.‬

إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فهي‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬يُكتشف‭ ‬فيها‭ ‬النفط‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1932،‭ ‬وأول‭ ‬بلد‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬ملعب‭ ‬غولف‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1934‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومترين‭ ‬من‭ ‬هنا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬غولف‭ ‬مفتوحة‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬1964‭.‬

علمتُ‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬بطولة‭ ‬شيقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬الرائع‭ ‬والصعب‭. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتحادات‭ ‬البحرينية‭ ‬والرعاة‭ ‬والنادي‭ ‬الملكي‭ ‬للغولف‭ ‬والمتطوعون‭. ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬تضمن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والتحضير،‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬أن‭ ‬يفتخر‭ ‬الجميع‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭.‬

نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بكم‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة،‭ ‬السيدات‭ ‬والسادة،‭ ‬شكراً‭ ‬جزيلاً‭.‬

ثم‭ ‬قام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بتسليم‭ ‬جائزة‭ ‬البطولة‭ ‬للفائز‭ ‬الأول‭ ‬اللاعب‭ ‬دلن‭ ‬فريتيللي‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬جلالته‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وأشاد‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬وورلد‭ ‬العالمية‭ ‬للجولف‭ ‬السيد‭ ‬كيث‭ ‬بيلي‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬عامًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬انه‭ ‬أمضى‭ ‬أسبوعًا‭ ‬ممتعًا‭ ‬ومميزًا،‭ ‬وأشاد‭ ‬بحفاوة‭ ‬استقبال‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬وكرم‭ ‬ضيافتهم،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بدعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتشجيع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬وورلد‭ ‬العالمية‭ ‬للجولف،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬لجميع‭ ‬تفاصيل‭ ‬البطولة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الرائعة‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬وورلد‭ ‬العالمية‭ ‬للجولف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬جمال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بث‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬550‭ ‬مليون‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬دولة‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭ ‬محبو‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬البطولة‭ ‬وأشادوا‭ ‬بالتنظيم‭ ‬والنقل‭ ‬المميز‭.‬

وتقدم‭ ‬السيد‭ ‬كيث‭ ‬بيلي‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬ورعاة‭ ‬البطولة،‭ ‬منهم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وبابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬الراعي‭ ‬والشريك‭ ‬الرسمي‭ ‬للفعالية‭ ‬والعاملون‭ ‬بالنادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬الناجح‭ ‬والصداقة‭ ‬المثمرة‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بتكريم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬وفاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬بتسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬مساهماتهم‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬التقديرية‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬والنادي‭ ‬الملكي‭ ‬للغولف‭ ‬وشركة‭ ‬بتلكو‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭).‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الاحتفال‭ ‬تبادل‭ ‬جلالته‭ ‬الأحاديث‭ ‬مع‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬المشاركين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬