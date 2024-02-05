جلالة الملك المعظم يشمل برعايته الكريمة ختام منافسات النسخة الأولى لبطولة البحرين الدولية للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وشمل برعايته الكريمة أمس ختام منافسات النسخة الأولى لبطولة البحرين الدولية للجولف المقدمة من «بابكو إنرجيز»، التي جمعت نخبة من نجوم العالم ضمن جولة دي بي وورلد العالمية للجولف، والتي استضافتها مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من جلالة الملك المعظم على مدى أربعة أيام بالنادي الملكي للجولف.
ولدى وصول جلالة الملك المعظم إلى النادي الملكي للجولف كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد العالمية للجولف السيد كيث بيلي.
كما حضر ختام البطولة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار الحضور والمدعوين.
بعد ذلك شاهد جلالة الملك المعظم جانبًا من ختام منافسات النسخة الأولى لبطولة البحرين الدولية للغولف، وقدم السيد كيث بيلي إيجازًا عن مراحل منافسات البطولة بمشاركة كوكبة من النجوم العالميين من مختلف دول العالم وكذلك من مملكة البحرين والأشقاء من المملكة العربية السعودية.
ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بإلقاء كلمة قال فيها:
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيد كيث بيلي، السيدات والسادة،
يسرني التواجد معكم اليوم في حفل ختام وجوائز بطولة البحرين.
أود أن أعرب عن الشكر باسمي وباسم مملكة البحرين وشعبها لـ(دي بي وورلد) على دعمهم وتعاونهم للعمل على عودة الغولف الاحترافي إلى البحرين. مرحباً بعودتكم نحن نعتز بوجودكم هنا.
إن مملكة البحرين من دول الريادة في المنطقة، فهي أول بلد يُكتشف فيها النفط وذلك في عام 1932، وأول بلد يكون فيها ملعب غولف وذلك في عام 1934 على بعد كيلومترين من هنا، كما أن أول بطولة غولف مفتوحة أقيمت في الخليج كانت في البحرين عام 1964.
علمتُ أن الأيام الأربعة الماضية قد شهدت بطولة شيقة في هذا الملعب الرائع والصعب. وأود أن أهنئ جميع اللاعبين وكل من أسهم في تنظيم هذه البطولة، بما في ذلك الاتحادات البحرينية والرعاة والنادي الملكي للغولف والمتطوعون. أعلم أن هذا تضمن الكثير من الجهد والتحضير، ما يستدعي أن يفتخر الجميع بما تم تحقيقه.
نتطلع إلى الترحيب بكم مجدداً في المملكة في العام القادم.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، شكراً جزيلاً.
ثم قام حضرة صاحب الجلالة بتسليم جائزة البطولة للفائز الأول اللاعب دلن فريتيللي من جنوب إفريقيا، الذي ألقى كلمة شكر فيها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على رعاية جلالته هذه البطولة وأعرب عن سعادته بالفوز بالمركز الأول وأشاد بتنظيم هذه البطولة بالصورة المشرفة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد العالمية للجولف السيد كيث بيلي عن امتنانه للعودة إلى مملكة البحرين بعد ثلاثة عشر عامًا، مؤكدًا انه أمضى أسبوعًا ممتعًا ومميزًا، وأشاد بحفاوة استقبال شعب البحرين وكرم ضيافتهم، كما أشاد بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للرياضة، إضافة الى اعتزازه بتشجيع سمو الشيخ ناصر بن حمد خلال حضوره حفل افتتاح جولة دي بي وورلد العالمية للجولف، معبرًا عن خالص شكره لسمو الشيخ خالد بن حمد على متابعته المستمرة لجميع تفاصيل البطولة للتأكد من إنجاح هذه النسخة الرائعة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد العالمية للجولف إلى أن هذه البطولة قد أسهمت في إظهار جمال مملكة البحرين، موضحًا أنه تم بث جميع مراحل البطولة إلى 550 مليون منزل في أكثر من 160 دولة حيث تابع محبو هذه الرياضة في كندا البطولة وأشادوا بالتنظيم والنقل المميز.
وتقدم السيد كيث بيلي بالشكر لجميع الشركاء ورعاة البطولة، منهم اللجنة الأولمبية البحرينية وبابكو إنرجيز الراعي والشريك الرسمي للفعالية والعاملون بالنادي الملكي للجولف، معربًا عن اعتزازه بإتاحة الفرصة لزيارة مملكة البحرين، متمنيًا استمرار التعاون الناجح والصداقة المثمرة.
ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة بتكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وفاطمة الصيرفي وزيرة السياحة، بتسليم الشهادات التقديرية على مساهماتهم الفعالة في تنظيم هذه البطولة، ثم قام جلالة الملك المعظم بتسليم الشهادات التقديرية لشركة بابكو انرجيز والنادي الملكي للغولف وشركة بتلكو وبنك البحرين الوطني وصندوق العمل (تمكين).
وفي نهاية الاحتفال تبادل جلالته الأحاديث مع النجوم العالميين المشاركين، متمنياً لهم دوام التوفيق.
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