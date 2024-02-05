الأمم المتحدة تقدر أن 17 ألف طفل على الأقل في غزة انفصلوا عن ذويهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسيف‭) ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬تقديراتها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتوا‭ ‬غير‭ ‬مصحوبين‭ ‬أو‭ ‬انفصلوا‭ ‬عن‭ ‬عائلاتهم‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬حوالي‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬كريكس‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬يمثل‭ ‬1 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ (‬البالغ‭ ‬1 , 7‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭)‬‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬كل‭ ‬واحد‭ ‬لديه‭ ‬قصة‭ ‬خسارة‭ ‬وحزن‭ ‬مفجعة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬كريكس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الأطفال‭ ‬‮«‬صعب‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬مصابين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭ ‬و«ببساطة‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬حتى‭ ‬قول‭ ‬أسمائهم‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬كريكس‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬خلال‭ ‬النزاعات،‭ ‬يقوم‭ ‬أقارب‭ ‬برعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يجدون‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذويهم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬راهنا‭ ‬يفتقرون‭ ‬إلى‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمياه‭ ‬والمأوى‭ ‬و«تواجه‭ ‬هذه‭ ‬العائلات‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬حاجاتها‭ ‬وحاجات‭ ‬أطفالها‭ ‬وأفرادها‮»‬‭. ‬

وتفيد‭ ‬اليونيسيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬تقريبا‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬مليونا‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬وأوضح‭ ‬كريكس‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬عليهم‭ ‬أعراض‭ ‬مثل‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬المستمر،‭ ‬وفقدان‭ ‬الشهية،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيعون‭ ‬النوم‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬نوبات‭ ‬انفعالية‭ ‬أو‭ ‬ذعر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يسمعون‭ ‬فيها‭ ‬قصفا‮»‬‭. ‬

عموما،‭ ‬تعرف‭ ‬يونيسيف‭ ‬الأطفال‭ ‬المنفصلين‭ ‬عن‭ ‬ذويهم‭ ‬بأنهم‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬والديهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬غير‭ ‬المصحوبين‭ ‬بذويهم‭ ‬هم‭ ‬الأطفال‭ ‬المنفصلون‭ ‬والذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أقارب‭ ‬آخرون‭ ‬أيضا‭. ‬واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1160‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسميّة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وردّا‭ ‬على‭ ‬الهجوم،‭ ‬تعهّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬وتنفّذ‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬مدمرة‭ ‬أتبعت‭ ‬بعمليات‭ ‬برية‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬27131‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وخُطف‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬شخصاً‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬ونقلوا‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬132‭ ‬رهينة‭ ‬منهم‭ ‬محتجزين،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬27‭ ‬منهم‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭.‬

وأشار‭ ‬كريكس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بهذا‭ ‬الصراع‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فهم‭ ‬يعانون‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬أي‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬أي‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لمستوى‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬لمستوى‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لتتمكن‭ ‬يونيسيف‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬إحصاء‭ ‬مناسب‭ ‬للأطفال‭ ‬غير‭ ‬المصحوبين‭ ‬أو‭ ‬المنفصلين‭ ‬عن‭ ‬ذويهم،‭ ‬وتحديد‭ ‬أقاربهم،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭.‬