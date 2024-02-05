الشرطة الأسترالية: لا دليل على ترديد شعار يدعو إلى قتل اليهود بالغاز خلال احتجاج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأسترالية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الفحص‭ ‬الجنائي‭ ‬لم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬دليل‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬محتجين‭ ‬مؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬رددوا‭ ‬هتافا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬اليهود‭ ‬بالغاز‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬التحقيق‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬رددوا‭ ‬شعارات‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭. ‬

وشارك‭ ‬نحو‭ ‬1000‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بوسط‭ ‬مدينة‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬باتجاه‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬والذي‭ ‬أضاءته‭ ‬الحكومة‭ ‬بألوان‭ ‬العلم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭). ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬تشعل‭ ‬مشاعل‭ ‬وتردد‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬مع‭ ‬ترجمة‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬اقتلوا‭ ‬اليهود‭ ‬بالغاز‮»‬‭. ‬واستعانت‭ ‬الشرطة‭ ‬بخبير‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاستدلال‭ ‬البيولوجي‭ ‬لفحص‭ ‬الملفات‭ ‬الصوتية‭ ‬والمرئية‭. ‬

وقال‭ ‬مالكولم‭ ‬لانيون‭ ‬نائب‭ ‬مفوض‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬العبارة‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاج‭... ‬كانت‭ ‬‮«‬أين‭ ‬اليهود؟‮»‬‭ ‬وليست‭ ‬عبارة‭ ‬أخرى‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬استطرد‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬هتافات‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬مسيئة‭ ‬وغير‭ ‬مقبولة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬رددها‭ ‬المتظاهرون‭. ‬

وقال‭ ‬لانيون‭: ‬‮«‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬الأساسي‭ ‬كان‭ ‬حول‭ ‬العبارة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬ترديدها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬التسجيلات‭ ‬الصوتية‭ ‬والمرئية‭ ‬التي‭ ‬فحصتها‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التلاعب‭ ‬بها‭. ‬ولم‭ ‬يستطع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أدلوا‭ ‬بإفادات‭ ‬للشرطة‭ ‬بأنهم‭ ‬سمعوا‭ ‬شعارات‭ ‬مسيئة،‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬فرد‭ ‬معين‭ ‬قالها‭. ‬وقال‭ ‬لانيون‭: ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬ستواصل‭ ‬التحقيق‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬جرائم‭ ‬قد‭ ‬ارتكبت‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬

وأثار‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬احتجاجات‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬اليهودية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مسيرات‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مدنها‭. ‬وجاءت‭ ‬احتجاجات‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬مسلحو‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والذي‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭. ‬

وأدت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تحكمه‭ ‬حماس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المؤكدين‭ ‬تجاوز‭ ‬27‭ ‬ألفا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬