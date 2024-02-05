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مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

2/5/2024 3:09:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬مواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬إيرانية‭ ‬شبه‭ ‬رسمية‭ ‬إن‭ ‬مستشارا‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬قتل‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منطقة‭ ‬بجنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬نقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أسقط‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان،‭ ‬مستهدفة‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬

وأفادت‭ ‬المواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بأن‭ ‬القتيل‭ ‬يدعى‭ ‬سعيد‭ ‬علي‭ ‬دادي،‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬رتبته‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬الضربات،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعلق‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبية‭. ‬وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تصفها‭ ‬بأنها‭ ‬أهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬يتزايد‭ ‬نفوذ‭ ‬طهران‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬2011‭. ‬

ومنذ‭ ‬هجوم‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬تصعد‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬جماعات‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وتقصف‭ ‬أيضا‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وبعض‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬بدأ‭ ‬تقليص‭ ‬انتشار‭ ‬كبار‭ ‬ضباطه‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬انجرار‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭. ‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬سيعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬المتحالفة‭ ‬معه‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفوذه‭ ‬هناك‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تبدأ‭ ‬حربا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬سترد‭ ‬بقوة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يحاول‭ ‬الاستئساد‭ ‬عليها‭. ‬

جاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيسي‭ ‬بعد‭ ‬تكهنات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أيام‭ ‬بشأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬ترد‭ ‬بها‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬قاعدتهم‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬شنته‭ ‬جماعة‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬سي‭.‬بي‭.‬إس‭ ‬نيوز‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬قولهم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬تقضي‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربات‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬متعددة‭ ‬تشمل‭ ‬أفرادا‭ ‬ومنشآت‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭. ‬

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