مسيرات في الأردن تنديدا بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
عمّان - (د ب أ): انطلقت مسيرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمّان ومختلف محافظات المملكة، أمس الجمعة، تضامناً مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى. وندد المشاركون في المسيرات والذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني بالاحتلال واستبداده واستهدافه للمدنيين الأبرياء العزل، ما أدى إلى ارتقاء الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
كما نددوا بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية. وحيّا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
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