مسيرات في الأردن تنديدا بالعدوان على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

عمّان‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انطلقت‭ ‬مسيرات‭ ‬حاشدة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬ومختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬لعدوان‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬راح‭ ‬ضحيته‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭. ‬وندد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرات‭ ‬والذين‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬الأردني‭ ‬بالاحتلال‭ ‬واستبداده‭ ‬واستهدافه‭ ‬للمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬العزل،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتقاء‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ (‬بترا‭). ‬

كما‭ ‬نددوا‭ ‬بالصمت‭ ‬الدولي‭ ‬وازدواجية‭ ‬المعايير‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ودعوا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤوليته‭ ‬القانونية‭ ‬والاخلاقية‭ ‬أمام‭ ‬المجازر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬واعتداءات‭ ‬المستوطنين‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وحيّا‭ ‬المشاركون‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭. ‬