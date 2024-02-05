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فلسطينيون أمريكيون يرفضون دعوة للقاء بلينكن

2/5/2024 3:09:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬رفض‭ ‬بعض‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني‭ ‬دعوة‭ ‬للقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬واشنطن‭ ‬تجاه‭ ‬الصراع‭ ‬والأزمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬اجتماع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬أمر‭ ‬مهين‭ ‬وهزلي‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬غالبية‭ ‬المدعوين‭. ‬ويحتج‭ ‬العرب‭ ‬والفلسطينيون‭ ‬والمسلمون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ناشطين‭ ‬مناهضين‭ ‬للحرب،‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬قتلت‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نحو‭ ‬27‭ ‬ألفا،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬هناك‭. ‬

وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬هما‭ (‬بلينكن‭ ‬والرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭) ‬يظهران‭ ‬لنا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهما‭ ‬ومن‭ ‬حياتهم‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭. ‬لن‭ ‬نحضر‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعدّ‭ ‬سوى‭ ‬إجراء‭ ‬روتيني‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تعدّ‭ ‬واشنطن‭ ‬متواطئة‭ ‬في‭ ‬الأفعال‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

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