فلسطينيون أمريكيون يرفضون دعوة للقاء بلينكن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (رويترز): رفض بعض الأمريكيين من أصل فلسطيني دعوة للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه الصراع والأزمة في غزة. وقالت مجموعة من أعضاء الجالية الأمريكية الفلسطينية في بيان: «اجتماع من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي»، مضيفة أنهم يمثلون غالبية المدعوين. ويحتج العرب والفلسطينيون والمسلمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب، على السياسة الأمريكية في الصراع في غزة حيث قتلت الهجمات الإسرائيلية نحو 27 ألفا، أي أكثر من واحد بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم 2 , 3 مليون نسمة، بحسب وزارة الصحة هناك.
وقالت المجموعة الفلسطينية الأمريكية يوم الخميس: «هما (بلينكن والرئيس جو بايدن) يظهران لنا كل يوم من حياتهم مهمة بالنسبة لهما ومن حياتهم يمكن التخلص منها. لن نحضر هذا الاجتماع الذي لا يعدّ سوى إجراء روتيني». وأضافت أنها تعدّ واشنطن متواطئة في الأفعال الإسرائيلية.
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