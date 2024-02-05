محكمة باكستانية تقضي بعدم شرعية الزواج الثالث لعمران خان وتحكم على الزوجين بالسجن 7 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

إسلام‭ ‬آباد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬باكستانية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بعدم‭ ‬شرعية‭ ‬الزواج‭ ‬الثالث‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬بموجب‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وحكمت‭ ‬على‭ ‬الزوجين‭ ‬بالحبس‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬وفق‭ ‬حزبه‭. ‬والقرار‭ ‬القضائي‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬ضد‭ ‬نجم‭ ‬الكريكت‭ ‬السابق،‭ ‬بعدما‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالحبس‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬لإدانته‭ ‬بتسريب‭ ‬وثائق‭ ‬سرية،‭ ‬وأيضا‭ ‬بالحبس‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬لإدانته‭ ‬وزوجته‭ ‬بشرى‭ ‬بيبي‭ ‬بالفساد‭. ‬

وكان‭ ‬خان‭ ‬قد‭ ‬أطيح‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬يشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬العسكرية‭ ‬الحاكمة‭ ‬لفّقت‭ ‬ما‭ ‬ينسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬يتخطى‭ ‬عددها‭ ‬المائتين‭ ‬لمنعه‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬فبراير‭. ‬يتمحور‭ ‬الحكم‭ ‬الأخير‭ ‬حول‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتحديدا‭ ‬مخالفة‭ ‬‮«‬العِدة‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬حزبه‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬إنصاف‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬قضت‭ ‬بأن‭ ‬زواج‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬وبشرى‭ ‬بيبي‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬وقضت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بالحبس‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وكيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬خان‭ ‬جوهر‭ ‬علي‭ ‬خان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المخزية‭ ‬غير‭ ‬منطقية‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬هو‭ ‬لأهداف‭ ‬سياسية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬توجّه‭ ‬للطعن‭ ‬قضائيا‭ ‬في‭ ‬الحكم‭. ‬

في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬قالت‭ ‬المحامية‭ ‬صباحة‭ ‬رضوي‭ ‬غير‭

‬الموكلة‭ ‬في‭ ‬القضية‭: ‬إن‭ ‬‮«‬تهم‭ ‬الفساد‭ ‬والتهم‭ ‬الراهنة‭ ‬هي‭ ‬محاولة‭ ‬لإثارة‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬أخلاقيات‮»‬‭ ‬خان‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يستهدفونه‭ ‬لأنهم‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إضعاف‭ ‬هالته‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬خان‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬العسكر،‭ ‬لكنه‭ ‬هُمّش‭ ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬دعمه‭ ‬هذا‭ ‬وهو‭ ‬يخوض‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬المنظومة‭ ‬العسكرية‭.

‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬خان‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة،‭ ‬لكن‭ ‬حملته‭ ‬ضد‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬قوبلت‭ ‬بموجة‭ ‬قمع‭ ‬واسعة‭ ‬استهدفت‭ ‬مؤيديه‭ ‬وأنصاره‭. ‬وأثار‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬غضب‭ ‬أنصاره‭ ‬الذين‭ ‬نظموا‭ ‬تظاهرات‭ ‬عنيفة،‭ ‬فردت‭ ‬السلطات‭ ‬بحملة‭ ‬توقيفات‭ ‬طالت‭ ‬مؤيديه‭ ‬وقادة‭ ‬حركة‭ ‬إنصاف‭. ‬ومع‭ ‬دنو‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬بات‭ ‬حزبه‭ ‬مشلولا،‭ ‬إذ‭ ‬حظرت‭ ‬تجمعاته‭ ‬وحرم‭ ‬زعيمه‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬لعشرات‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬بخوض‭ ‬الانتخابات‭.

‬وخلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬قيدت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الخاضعة‭ ‬لرقابة‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬تغطيتها‭ ‬للمعارضة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالحزب‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الانترنت‭. ‬لكن‭ ‬انقطاع‭ ‬الشبكة‭ ‬عطل‭ ‬محاولاته‭ ‬لعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬افتراضياً‭. ‬ويبقى‭ ‬حزب‭ ‬الرابطة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الباكستانية‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نواز‭ ‬شريف‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكمل‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬ولاياته،‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭. ‬

وعاد‭ ‬نواز‭ ‬شريف‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المنفى‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬واعتبر‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬السياسيين‭ ‬أن‭ ‬عودته‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬اتفاق‭ ‬أبرمه‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭.‬