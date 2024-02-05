المزارعون يواصلون الاحتجاج في عدد من الدول الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تواصلت‭ ‬تعبئة‭ ‬المزارعين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬أمس‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتحسين‭ ‬دخلهم،‭ ‬لكن‭ ‬بشكل‭ ‬متفاوت‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وسويسرا‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬المحتجون‭ ‬الزحف‭ ‬إلى‭ ‬روما‭. ‬

في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬تظاهر‭ ‬مزارعون‭ ‬وقادوا‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬جرارا‭ ‬في‭ ‬أورتي‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬روما،‭ ‬وأعلنوا‭ ‬وصولهم‭ ‬الوشيك‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وسار‭ ‬المزارعون‭ ‬الغاضبون‭ ‬في‭ ‬موكب‭ ‬قرب‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬رئيسي،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بتحسين‭ ‬ظروف‭ ‬عملهم‭ ‬ودخلهم‭. ‬

في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬عطل‭ ‬مئات‭ ‬المزارعين‭ ‬المعارضين‭ ‬لخطة‭ ‬خفض‭ ‬الدعم‭ ‬لوقود‭ ‬الديزل،‭ ‬بجراراتهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬المدينة‭. ‬

وشهدت‭ ‬سويسرا‭ ‬أول‭ ‬تظاهرة‭ ‬للمزارعين‭ ‬أمس،‭ ‬وجاب‭ ‬موكب‭ ‬يضم‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬جرارا‭ ‬شوارع‭ ‬جنيف‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬مطالب‭ ‬المزارعين‭ ‬السويسريين‭. ‬

وقالت‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬لاتحاد‭ ‬‮«‬يونيتار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬التظاهرة‭ ‬إيلين‭ ‬مولر‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬تجمع‭ ‬للمزارعين‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬بعد‭ ‬التظاهرات‭ ‬والإغلاقات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬يقول‭ ‬كثيرون‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬مختلف‭ ‬وإننا‭ ‬لا‭ ‬نخضع‭ ‬لسياسات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكننا‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬نفسه‮»‬‭.

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في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬أعلنت‭ ‬النقابات‭ ‬الزراعية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مواصلة‭ ‬تعبئتها‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إحداها‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬فبراير‭. ‬وأدانت‭ ‬نقابات‭ ‬المزارعين‭ ‬‮«‬الإحباط‭ ‬والقلق‭ ‬المتزايد‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭. ‬

وفي‭ ‬هولندا،‭ ‬نفذ‭ ‬المزارعون‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬سريعة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬وأغلقوا‭ ‬طريقا‭ ‬سريعا‭ ‬شمال‭ ‬أمستردام‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الهولندية‭. ‬

ورفعت‭ ‬معظم‭ ‬الإغلاقات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬زيبروغ،‭ ‬لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬التوزيع‭ ‬التابعة‭ ‬لسلاسل‭ ‬المتاجر‭ ‬الكبرى‭ ‬ظلت‭ ‬مغلقة‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬البلجيكية‭.

‬وكان‭ ‬المزارعون‭ ‬الفرنسيون‭ ‬الذين‭ ‬بدأوا‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬الواسعة،‭ ‬قد‭ ‬رفعوا‭ ‬معظم‭ ‬حواجز‭ ‬الطرق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬بقيمة‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬و«الإيقاف‭ ‬المؤقت‮»‬‭ ‬لخطة‭ ‬خفض‭ ‬استعمال‭ ‬المبيدات‭. ‬

لكن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬أخلت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬آخر‭ ‬موقعين‭ ‬احتجاجيين‭ ‬لنقابة‭ ‬الفلاحين،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬تنظيم‭ ‬تظاهرات‭ ‬أصغر‭ ‬نطاقا،‭ ‬وتم‭ ‬أمس‭ ‬مثلا‭ ‬إغلاق‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬فار‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬قام‭ ‬مزارعون‭ ‬بإلقاء‭ ‬السماد‭ ‬أمام‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬إندر‭- ‬إي‭- ‬لوار‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬‮«‬بفحص‮»‬‭ ‬المنتجات‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬منشأها‭.

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في‭ ‬رومانيا،‭ ‬بدأ‭ ‬المزارعون‭ ‬وعمال‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬‮«‬طفح‭ ‬الكيل‮»‬‭ ‬وبدأوا‭ ‬إغلاق‭ ‬الطرق،‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬احتجاجاتهم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حكومتهم‭. ‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لإخماد‭ ‬الغضب‭ ‬الذي‭ ‬يتزايد‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬وعدت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المصالح‭ ‬المشروعة‮»‬‭ ‬لمزارعي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬‮«‬العبء‭ ‬الإداري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬السياسة‭ ‬الزراعية‭ ‬المشتركة‭.

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وأسباب‭ ‬احتجاج‭ ‬المزارعين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬متماثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البلدان‭: ‬السياسة‭ ‬الأوروبية‭ ‬معقدة‭ ‬للغاية،‭ ‬والدخول‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية،‭ ‬والتضخم،‭ ‬والمنافسة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬ورفع‭ ‬سقف‭ ‬المعايير،‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭. ‬