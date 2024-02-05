ثلاثة جرحى في هجوم بسكين في محطة بباريس أوقف منفذه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬رجل‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬هاجم‭ ‬بسكين‭ ‬عدّة‭ ‬أشخاص‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬للقطارات‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ووضع‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬على‭ ‬ذمّة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬دوافع‭ ‬المهاجم‭ ‬غامضة‭ ‬حتّى‭ ‬الساعة‭ ‬مع‭ ‬استبعاد‭ ‬فرضية‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭. ‬

ووقع‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استبعد‭ ‬مدير‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طابعه‭ ‬إرهابيا‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظر‭ ‬توافد‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬أمنية‭ ‬مشدودة‭. ‬وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفّذ‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الردهات‭ ‬الأرضية‭ ‬لمحطة‭ ‬ليون‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6 ‭,‬ 35‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينيتش‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬شخص‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬بطنه‭ ‬تعرّض،‭ ‬بحسب‭ ‬مدير‭ ‬شرطة‭ ‬باريس،‭ ‬حياته‭ ‬للخطر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬شخصين‭ ‬آخرين‭ ‬إصابتهما‭ ‬طفيفة‭. ‬ويعاني‭ ‬شخص‭ ‬رابع‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭. ‬

وهذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬غير‭ ‬مرشحة‭ ‬للارتفاع،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدرين،‭ ‬واحد‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الملفّ‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭. ‬وتولّت‭ ‬خدمات‭ ‬الإسعاف‭ ‬رعاية‭ ‬الجرحى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرار‭ ‬دارمانان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬موجّها‭ ‬‮«‬الشكر‭ ‬لكلّ‭ ‬من‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬منفّذ‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬البغيض‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أنها‭ ‬أحيطت‭ ‬علما‭ ‬بالتطوّرات‭. ‬وفُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬عهد‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭. ‬وصرحت‭ ‬النيابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أنها‭ ‬تواكب‭ ‬التطوّرات‭ ‬عن‭ ‬كثب‭. ‬وكشفت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضربات‭ ‬وجّهت‭ ‬بمطرقة‭ ‬وسكين‭ ‬هما‭ ‬قيد‭ ‬التحليل‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬على‭ ‬ذمّة‭ ‬التحقيق‭. ‬

واستطلعت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عدّة‭ ‬جهات‭ ‬توافقت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬له‭ ‬صفات‭ ‬المشرّدين‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬‮«‬أي‭ ‬مؤشّر‭ ‬إلى‭ ‬التديّن‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر،‭ ‬‮«‬قام‭ ‬مارة‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‮»‬‭ ‬الرجل‭ ‬المالي‭ ‬الجنسية‭ ‬قبل‭ ‬تدخّل‭ ‬شرطة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬التي‭ ‬سلّمته‭ ‬للشرطة‭ ‬المركزية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭. ‬

وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬عينه‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬لم‭ ‬يطلق‭ ‬أيّ‭ ‬هتاف‭ ‬خلال‭ ‬قيامه‭ ‬بفعلته‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬قدّم‭ ‬للشرطيين‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة‭ ‬إيطالية‮»‬‭. ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الملفّ‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬الأوّل‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬1992‭ ‬بحسب‭ ‬أوراقه‭ ‬الثبوتية‭. ‬وخلص‭ ‬فحص‭ ‬طبي‭ ‬أوّل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬تتيح‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬وفق‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬سيخضع‭ ‬لفحص‭ ‬نفسي‭

‬لاحقا‭. ‬أقيم‭ ‬ساتر‭ ‬حول‭ ‬موقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬المحطة،‭ ‬حيث‭ ‬انتشر‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬بالزيّ‭ ‬الرسمي‭ ‬وآخرون‭ ‬بزيّ‭ ‬مدني‭ ‬مع‭ ‬شارات‭ ‬برتقالية‭ ‬ملفوفة‭ ‬حول‭ ‬الذراع‭. ‬وتوجّه‭ ‬مدير‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬لوران‭ ‬نونيز‭ ‬إلى‭ ‬المكان،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬أكّد‭ ‬خلاله‭ ‬أن‭ ‬منفّذ‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬هو‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وفي‭ ‬حوزته‭ ‬رخصة‭ ‬صالحة‭ ‬صادرة‭ ‬في‭ ‬2019‮»‬‭. ‬وكشف‭ ‬‮«‬تلقائيا‮»‬‭ ‬للشرطة‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬اضطرابات‭ ‬نفسية‮»‬‭ ‬وعُثر‭ ‬على‭ ‬‮«‬أدوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حوزته‭. ‬

وصرّح‭ ‬مدير‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬التحقيق‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تدفع‭ ‬إلى‭ ‬الظنّ‭ ‬أنه‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬اتصالاته‭ ‬الهاتفية‭ ‬ومساره‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتصريحاته‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‮»‬‭ ‬ستتيح‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬‮«‬استبعاد‭ ‬الفرضية‭ ‬الإرهابية‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬التروّي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخصّ‭ ‬دوافع‭ ‬العملية‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬للشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ (‬اس‭ ‬ان‭ ‬سي‭ ‬اف‭): ‬‮«‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬والإسعاف‭ ‬موجودون‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الردهة‭ ‬1‭ ‬و3،‭ ‬ما‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬إمكان‭ ‬النفاذ‭ ‬إليهما‭ ‬راهنا‮»‬‭. ‬وكشفت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬تباطأت‭ ‬بين‭ ‬محطة‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ومونتارجي‭ ‬وبين‭ ‬محطة‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ومونترو‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فعل‭ ‬كيدي‮»‬‭.‬