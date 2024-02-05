نازحون في جنوب لبنان خسروا منازلهم ومصادر رزقهم جراء القصف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

صور‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬فرّت‭ ‬إيناس‭ ‬طحيني‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬من‭ ‬بلدتها‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تبادل‭ ‬القصف،‭ ‬ولم‭ ‬تظن‭ ‬أن‭ ‬النزوح‭ ‬سيطول‭ ‬وأن‭ ‬منزلها‭ ‬سيتضرّر‭ ‬جراء‭ ‬التصعيد‭. ‬وتتحسّر‭ ‬الأم‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬بيتها‭ ‬وعلى‭ ‬ظروف‭ ‬النزوح‭ ‬الصعبة‭ ‬بعدما‭ ‬باتت‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬مدرسة،‭ ‬تمّ‭ ‬تحويلها‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬إيواء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬الساحلية‭ ‬يفتقد‭ ‬لأبسط‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭.‬

وتقول‭ ‬طحيني‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قصفوا‭ (‬الإسرائيليون‭) ‬بيت‭ ‬شقيقي‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬احتراقه‭ ‬بالكامل،‭ ‬بينما‭ ‬تضررت‭ ‬شقتي‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأسفل‮»‬‭. ‬وطحيني‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬86‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتتعرّض‭ ‬البلدات‭ ‬الحدودية‭ ‬اللبنانية‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬دعماً‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وتعتمد‭ ‬عائلة‭ ‬طحيني‭ ‬التي‭ ‬نزحت‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬الحدودية‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬زوجها‭ ‬الجندي‭ ‬البالغة‭ ‬قيمته‭ ‬حاليا‭ ‬150‭ ‬دولاراً،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يكفي‭ ‬العائلة‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬النزوح‭. ‬وتوضح‭ ‬بينما‭ ‬تغرورق‭ ‬عيناها‭ ‬بالدموع‭ ‬‮«‬لو‭ ‬كنت‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استئجار‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬لفعلت‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬بمقدورنا‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬سيحدث‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬وعيتا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬الحدودية‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً‭ ‬بالقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬دمار‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المنازل‭.

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وتنشر‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬ضربات‭ ‬تلحق‭ ‬أضراراً‭ ‬بالغة‭ ‬بمنازل‭ ‬وتدمر‭ ‬بعضها‭ ‬الآخر‭. ‬ويعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بانتظام‭ ‬مقتل‭ ‬عناصر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬ويطول‭ ‬القصف‭ ‬أيضا‭ ‬مدنيين‭. ‬وتنقل‭ ‬طحيني‭ ‬عن‭ ‬جيرانها‭ ‬تضرّر‭ ‬ممتلكات‭ ‬لهم‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وتقول‭ ‬بحرقة‭ ‬‮«‬على‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬يبدأوا‭ ‬مجدداً‭ ‬من‭ ‬الصفر‮»‬‭. ‬

وتسبّب‭ ‬التصعيد‭ ‬بمقتل‭ ‬216‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بينهم‭ ‬161‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و26‭ ‬مدنياً،‭ ‬ضمنهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بينما‭ ‬قتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬ويعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬ونقاط‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬بينما‭ ‬يردّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬للحزب‭ ‬وتحركات‭ ‬مقاتلين‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬

في‭ ‬قاعة‭ ‬تدريس‭ ‬باتت‭ ‬مسكنة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬صور،‭ ‬يروي‭ ‬حافظ‭ ‬مصطفى‭ (‬46‭ ‬عاماً‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أولاده‭ ‬العشرة‭ ‬انقطعوا‭ ‬عن‭ ‬التعلّم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬نتيجة‭ ‬النزوح‭. ‬ويقول‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتاش‭ ‬من‭ ‬مزرعتي‭ ‬بقر‭ ‬قبل‭ ‬نزوحه‭ ‬من‭ ‬بلدته‭ ‬بيت‭ ‬ليف‭ ‬‮«‬اضطرت‭ ‬ابنتاي‭ ‬الى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ارتياد‭ ‬الجامعة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬400‭ ‬دولار‭ ‬قبل‭ ‬الامتحانات‮»‬‭. ‬

واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭ ‬مزرعة‭ ‬يمتلكها‭ ‬مع‭ ‬شريكه،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأبقار‭ ‬وهروب‭ ‬بعضها‭ ‬الآخر‭. ‬واضطر‭ ‬الى‭ ‬بيع‭ ‬17‭ ‬بقرة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬ثانية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬مكان‭ ‬لإيوائها‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬مورد‭ ‬عائلته‭. ‬ويقول‭ ‬بحسرة‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نعلّم‭ ‬الأولاد‭ ‬ومعنا‭ ‬المال‭ ‬وأمورنا‭ ‬جيدة‭... ‬الحرب‭ ‬قلبت‭ ‬حياتنا‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬بلدتي،‭ ‬فسأبدأ‭ ‬حياتي‭ ‬من‭ ‬الصفر‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬‭(‬ملّينا‭) ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬لقد‭ ‬طالت‭ ‬كثيراً‭ ‬ولم‭ ‬نعد‭ ‬نحتمل‮»‬‭.‬