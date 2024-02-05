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سوريا والعراق تنددان بضربات أمريكية على أراضيهما خلفت 45 قتيلا

2/5/2024 3:09:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬ندّدت‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬بالضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬قوات‭ ‬إيرانية‭ ‬ومجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬البلدين‭ ‬وخلّفت‭ ‬45‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬بهجوم‭ ‬بمسيرة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭. ‬

وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬قوات‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬قد‭ ‬توعّدت‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬انتقامية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬ردّنا‭ ‬بدأ‭ ‬اليوم‭. ‬وسيستمرّ‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬والأماكن‭ ‬التي‭ ‬نختارها‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬حركة‭ ‬النجباء‭ ‬وهي‭ ‬فصيل‭ ‬أعلن‭ ‬انتماءه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ليعلم‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬وإدارته‭ ‬المشؤومة‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬سترد‭ ‬بما‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا‭ ‬في‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان‭ ‬الذي‭ ‬تريد‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬بشدة‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الضربات‭ ‬الليلية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬منددة‭ ‬بـ«انتهاك‭ ‬لسيادة‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فيما‭ ‬أدانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬مشدّدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تقوم‭ ‬بـ«صب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وقُتل‭ ‬29‭ ‬مقاتلا‭ ‬مواليا‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬بينهم‭ ‬9‭ ‬سوريين‭ ‬وستة‭ ‬عراقيين‭ ‬وستة‭ ‬لبنانيين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬‮«‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬لعشرات‭ ‬العائلات‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬الاستهدافات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمواقع‭ ‬المليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬باسم‭ ‬العوادي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضمنهم‭ ‬مدنيون‭ ‬بالضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الامريكية،‭ ‬لكن‭ ‬الحصيلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلّحة‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوّات‭ ‬الرسميّة‭ ‬العراقيّة‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬وإصابة‭ ‬36‭ ‬آخرين‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الأمريكي‭. ‬

وفي‭ ‬بغداد،‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬للسيادة‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬وأعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬أنها‭ ‬ستستدعي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬احتجاجا‭. ‬

واعتبر‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه‭ ‬والتفويض‭ ‬الممنوح‭ ‬له‭ ‬صار‭ ‬سبباً‭ ‬لتهديد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ومبررا‭ ‬لإقحام‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية‮»‬‭. ‬

ووجه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بإعلان‭ ‬الحداد‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬

واعتبرت‭ ‬دمشق‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬لمناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬بيانا‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أفاد‭ ‬بمقتل‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكرين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬وأضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬بالممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‮»‬‭. ‬

وللولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬و2500‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬

وندّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬السورية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بالضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬ألحقت‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أضرارا‭ ‬بموقع‭ ‬أثري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭. ‬

وأدانت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬القصف‭ ‬الأمريكي‭ ‬الهمجي‭ ‬على‭ ‬قلعة‭ ‬الرحبة‭ ‬الأثرية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الميادين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬بنائها‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الميلادي‭ ‬التاسع‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭. ‬

وأكّد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أبلغت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربات‭ ‬الانتقاميّة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬لكن‭ ‬بغداد‭ ‬نفت‭ ‬ذلك‭ ‬أمس‭. ‬

واستمرت‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬شُنت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬دقيقة‭ ‬وكانت‭ ‬‮«‬ناجحة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬مجددا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬حربا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬

وأشار‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬85‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬سبعة‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ (‬3‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬و4‭ ‬في‭ ‬سوريا‭). ‬

وتعرّضت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬165‭ ‬هجوما‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭. ‬

واتهمت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«زرع‭ ‬الفوضى‭ ‬والدمار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭. ‬وعقب‭ ‬ذلك،‭ ‬دعا‭ ‬ممثل‭ ‬روسيا‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬طارئ‮»‬‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭. ‬

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