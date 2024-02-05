Tuesday, 06 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تقصف الملاذ الأخير في قطاع غزة .. وتقتل مائة مدني في عدوان ليلي عنيف

2/5/2024 3:09:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬ملايين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثّفة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتواصل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتّرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وبعيد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬أفادت‭ ‬صحفية‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬ضربات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المحاذية‭ ‬للحدود‭ ‬المصرية‭ ‬بأقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬استشهاد‭ ‬100‭ ‬مدني‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬ليلا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬عمارتين‭ ‬سكنيتين‭. ‬

وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تركّزت‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬المجاورة‭.‬

وفي‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تركز‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬ومسلحون‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬شخصين‭ ‬قتلا‭ ‬بنيران‭ ‬القناصة‭. ‬ونفذت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليات‭ ‬اعتقال‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬تل‭ ‬الهوى‭ ‬بجنوب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬فجر‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭. ‬

وذكرت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬وجماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬أن‭ ‬مسلحيها‭ ‬خاضوا‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬طال‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬أسهل‭ ‬نوصل‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬بيرتقي‭ ‬شهيد،‭ ‬بيجي‭ ‬غيره‭ ‬بياخد‭ ‬مكانه‭ ‬وبيحمل‭ ‬البندقية،‭ ‬إحنا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬نقاتل‭ ‬لأشهر‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬

‭ ‬وتحت‭ ‬المطر،‭ ‬واصل‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬وعلى‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عربات‭ ‬تقطرها‭ ‬حمير‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭. ‬

ويسعى‭ ‬النازحون‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬ملجأ‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬التي‭ ‬انتقل‭ ‬إليها‭ ‬1 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان‭ ‬المقدّر‭ ‬عددهم‭ ‬بـ‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون،‭ ‬وهم‭ ‬عرضة‭ ‬في‭ ‬عزّ‭ ‬الشتاء‭ ‬للجوع‭ ‬والأوبئة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬بلا‭ ‬هوادة،‭ ‬تتكثّف‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬ثانية‭ ‬تكون‭ ‬مدّتها‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬امتدّت‭ ‬على‭ ‬أسبوع‭ ‬وأقرّت‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬متيحة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬إطلاق‭ ‬حوالي‭ ‬مئة‭ ‬رهينة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إفراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجونها‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬مرّة‭ ‬جديدة‭ ‬مصر‭ ‬بغية‭ ‬مناقشة‭ ‬اقتراح‭ ‬أعدّ‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المركزية‭ ‬وليام‭ ‬برنز‭ ‬ومسؤولين‭ ‬مصريين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬وقطريين‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬بأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬وينصّ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬تمتدّ‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬تطلق‭ ‬خلالها‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتسنّى‭ ‬دخول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬الأيّام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كشفت‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬إيجابي‭ ‬أولي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬حماس‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الهدنة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬أكّدت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتخّذ‭ ‬أيّ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬المقترح،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تؤيّد‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وليس‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭. ‬

أما‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فقد‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬توقف‭ ‬نهائيا‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وتحرير‭ ‬كلّ‭ ‬الرهائن‭ ‬وتلقّي‭ ‬ضمانات‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬داخلها‭. ‬

وسيكون‭ ‬مقترح‭ ‬الهدنة‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬زيارة‭ ‬جديدة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬تتخلّلها‭ ‬محطات‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬والسعودية‭. ‬

وهو‭ ‬سيدفع‭ ‬قدما‭ ‬بمقترح‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬تعليق‭ ‬للهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجمعة‭. ‬

وصرّح‭ ‬بلينكن‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أمن‭ ‬مستدام‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء‮»‬‭. ‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬فيها‭ ‬بلينكن‭ ‬زيارة‭ ‬للمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107812625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث