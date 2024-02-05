إسرائيل تقصف الملاذ الأخير في قطاع غزة .. وتقتل مائة مدني في عدوان ليلي عنيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬ملايين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثّفة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتواصل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتّرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وبعيد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬أفادت‭ ‬صحفية‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬ضربات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المحاذية‭ ‬للحدود‭ ‬المصرية‭ ‬بأقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬استشهاد‭ ‬100‭ ‬مدني‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬ليلا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬عمارتين‭ ‬سكنيتين‭. ‬

وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تركّزت‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬المجاورة‭.‬

وفي‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تركز‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬ومسلحون‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬شخصين‭ ‬قتلا‭ ‬بنيران‭ ‬القناصة‭. ‬ونفذت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليات‭ ‬اعتقال‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬تل‭ ‬الهوى‭ ‬بجنوب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬فجر‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭. ‬

وذكرت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬وجماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬أن‭ ‬مسلحيها‭ ‬خاضوا‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬طال‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬أسهل‭ ‬نوصل‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬بيرتقي‭ ‬شهيد،‭ ‬بيجي‭ ‬غيره‭ ‬بياخد‭ ‬مكانه‭ ‬وبيحمل‭ ‬البندقية،‭ ‬إحنا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬نقاتل‭ ‬لأشهر‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬

‭ ‬وتحت‭ ‬المطر،‭ ‬واصل‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬وعلى‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عربات‭ ‬تقطرها‭ ‬حمير‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭. ‬

ويسعى‭ ‬النازحون‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬ملجأ‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬التي‭ ‬انتقل‭ ‬إليها‭ ‬1 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان‭ ‬المقدّر‭ ‬عددهم‭ ‬بـ‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون،‭ ‬وهم‭ ‬عرضة‭ ‬في‭ ‬عزّ‭ ‬الشتاء‭ ‬للجوع‭ ‬والأوبئة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬بلا‭ ‬هوادة،‭ ‬تتكثّف‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬ثانية‭ ‬تكون‭ ‬مدّتها‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬امتدّت‭ ‬على‭ ‬أسبوع‭ ‬وأقرّت‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬متيحة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬إطلاق‭ ‬حوالي‭ ‬مئة‭ ‬رهينة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إفراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجونها‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬مرّة‭ ‬جديدة‭ ‬مصر‭ ‬بغية‭ ‬مناقشة‭ ‬اقتراح‭ ‬أعدّ‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المركزية‭ ‬وليام‭ ‬برنز‭ ‬ومسؤولين‭ ‬مصريين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬وقطريين‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬بأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬وينصّ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬تمتدّ‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬تطلق‭ ‬خلالها‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتسنّى‭ ‬دخول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬الأيّام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كشفت‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬إيجابي‭ ‬أولي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬حماس‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الهدنة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬أكّدت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتخّذ‭ ‬أيّ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬المقترح،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تؤيّد‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وليس‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭. ‬

أما‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فقد‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬توقف‭ ‬نهائيا‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وتحرير‭ ‬كلّ‭ ‬الرهائن‭ ‬وتلقّي‭ ‬ضمانات‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬داخلها‭. ‬

وسيكون‭ ‬مقترح‭ ‬الهدنة‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬زيارة‭ ‬جديدة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬تتخلّلها‭ ‬محطات‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬والسعودية‭. ‬

وهو‭ ‬سيدفع‭ ‬قدما‭ ‬بمقترح‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬تعليق‭ ‬للهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجمعة‭. ‬

وصرّح‭ ‬بلينكن‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أمن‭ ‬مستدام‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء‮»‬‭. ‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬فيها‭ ‬بلينكن‭ ‬زيارة‭ ‬للمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭.‬