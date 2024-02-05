إسرائيل تقصف الملاذ الأخير في قطاع غزة .. وتقتل مائة مدني في عدوان ليلي عنيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
قطاع غزة – الوكالات: شهدت مدينة رفح حيث لجأ ملايين الفلسطينيين هربا من العدوان ضربات إسرائيلية مكثّفة أمس في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة جديدة في ظلّ تصاعد التوتّرات في المنطقة.
وبعيد منتصف الليل، أفادت صحفية من وكالة فرانس برس عن سماع ضربات قوية في هذه المدينة المحاذية للحدود المصرية بأقصى جنوب القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 100 مدني على الأقلّ ليلا، من بينهم 14 في الساعات الأولى من أمس في ضربات استهدفت عمارتين سكنيتين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تركّزت العمليات الإسرائيلية على مدينة خان يونس المجاورة.
وفي المدينة على الرغم من أن إسرائيل تركز هجومها في الجنوب، قال سكان ومسلحون إن القتال ما زال مستمرا في مدينة غزة.
وذكر مسؤولو الصحة في غزة أن شخصين قتلا بنيران القناصة. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات اعتقال في حي تل الهوى بجنوب مدينة غزة.
قال سكان إن الجيش فجر منطقة سكنية بالقرب من وسط المدينة.
وذكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وجماعات مسلحة أخرى في بيان منفصل أن مسلحيها خاضوا معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة.
وقال مسؤول من إحدى الجماعات المسلحة الفلسطينية «كل ما طال وجود قوات الاحتلال على الأرض كل ما صار أسهل نوصل لهم». وأضاف في تصريح لرويترز «بيرتقي شهيد، بيجي غيره بياخد مكانه وبيحمل البندقية، إحنا على استعداد نقاتل لأشهر طويلة».
وتحت المطر، واصل آلاف السكان الفرار من المعارك الدائرة والقصف الإسرائيلي في السيارات وعلى الدراجات الهوائية أو في عربات تقطرها حمير أو حتّى سيرا على الأقدام.
ويسعى النازحون إلى إيجاد ملجأ في رفح التي انتقل إليها 1 , 3 مليون نسمة من أصل إجمالي السكان المقدّر عددهم بـ 2 , 4 مليون، وهم عرضة في عزّ الشتاء للجوع والأوبئة، بحسب الأمم المتحدة.
وفي وقت تتواصل المعارك بلا هوادة، تتكثّف الجهود الدبلوماسية للتوصّل إلى هدنة ثانية تكون مدّتها أطول من تلك التي امتدّت على أسبوع وأقرّت بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، متيحة في أواخر نوفمبر إطلاق حوالي مئة رهينة إسرائيلية في مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين في سجونها.
ومن المتوقع أن يزور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مرّة جديدة مصر بغية مناقشة اقتراح أعدّ خلال اجتماع في أواخر يناير في باريس بين رئيس الاستخبارات الأمريكية المركزية وليام برنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين.
وأفاد مصدر في الحركة بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتدّ ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزة في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.
وفي الأيّام الأخيرة، كشفت قطر عن «تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس» لدعم الهدنة، غير أن الحركة أكّدت فيما بعد أنها لم تتخّذ أيّ قرار بشأن المقترح، إذ إنها تؤيّد وقفا لإطلاق النار وليس هدنة جديدة.
أما «الجانب الإسرائيلي فقد وافق على هذا الاقتراح»، بحسب ما قال الأسبوع الماضي ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة خارجية قطر التي تسهم في الوساطة.
غير أن إسرائيل تشدد على أنها لن توقف نهائيا عدوانها على غزة إلا بعد «القضاء» على حركة حماس وتحرير كلّ الرهائن وتلقّي ضمانات بشأن الأمن داخلها.
وسيكون مقترح الهدنة هذا في قلب زيارة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة اعتبارا من الأحد تتخلّلها محطات في قطر ومصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية.
وهو سيدفع قدما بمقترح للإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل تعليق للهجوم الإسرائيلي على القطاع، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة.
وصرّح بلينكن مساء الجمعة أنه يسعى خلال هذه الجولة إلى العمل على «سلام دائم في المنطقة، بما في ذلك أمن مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء».
وستكون هذه المرة الخامسة التي يجري فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع العدوان.
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