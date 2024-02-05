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سوليفان: أمريكا تعتزم شنّ مزيد من الضربات على جماعات تدعمها إيران

2/5/2024 3:09:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتزم‭ ‬شنّ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬جماعات‭ ‬تدعمها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬توجيهها‭ ‬بالفعل‭ ‬ضربات‭ ‬لفصائل‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭. ‬

وقال‭ ‬سوليفان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ (‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭): ‬‮«‬نعتزم‭ ‬شنّ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬إضافية‭ ‬لمواصلة‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستردّ‭ ‬عندما‭ ‬تتعرض‭ ‬قواتنا‭ ‬لهجوم‭ ‬وعندما‭ ‬يتعرض‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬شعبنا‭ ‬للقتل‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬أحدث‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬تتسع‭ ‬رقعته‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬حين‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬أشعل‭ ‬فتيل‭ ‬حرب‭ ‬اجتذبت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬لشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‭.‬

وأطلقت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استهدفت‭ ‬فصائل‭ ‬عراقية‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬بينما‭ ‬تهاجم‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ذاتها‭. ‬وتتجنب‭ ‬إيران‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الضلوع‭ ‬بأيّ‭ ‬دور‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬رغم‭ ‬دعمها‭ ‬لتلك‭ ‬الجماعات‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬ولا‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬تريد‭ ‬الحرب‭ ‬أيضا‭. ‬

وأحجم‭ ‬سوليفان‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستهاجم‭ ‬مواقع‭ ‬داخل‭ ‬إيران،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬تجنّبه‭. ‬وقال‭ ‬سوليفان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬كان‭ ‬بداية‭ ‬ردّنا‭ ‬وليس‭ ‬نهايته،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬بعضها‭ ‬مرئي‭ ‬وبعضها‭ ‬ربما‭ ‬غير‭ ‬مرئي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أصفها‭ ‬بأنها‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬مفتوحة‮»‬‭. ‬

نفذت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الانتقام،‭ ‬إذ‭ ‬استهدفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬والفصائل‭ ‬التي‭ ‬يدعمها،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬شخصا‭. ‬واستبعد‭ ‬محجوب‭ ‬الزويري،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬قطر،‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬النهج‭ ‬الإيراني‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬أحدث‭ ‬ضربات‭ ‬أمريكية‭. ‬وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يبقون‭ ‬العدو‭ ‬خلف‭ ‬الحدود‭ ‬بعيدا‭. ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مباشرة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مدنهم‭ ‬أو‭ ‬وطنهم‭. ‬سيحافظون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬أندرياس‭ ‬كريج،‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬كينجز‭ ‬كوليدج‭ ‬بلندن،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬مثلت‭ ‬تصعيدا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اتساعها‭ ‬وكمية‭ ‬العتاد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إسقاطه،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تضرب‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬الإيرانيين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تراجعت‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭... ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنرى‭ ‬ردا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المليشيات‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الرد‭ ‬سيكون‭ ‬محسوبا‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬ويمارس‭ ‬الجمهوريون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬مباشرة‭ ‬لإيران‭.‬

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