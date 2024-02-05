رئيس الحشد الشعبي يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المناهض‭ ‬للجهاديين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تشييع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬أمريكية‭. ‬ووجهت‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬ضربات‭ ‬انتقامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭. ‬

وأدت‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬ونددت‭ ‬بها‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬وإصابة‭ ‬36‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬عسكرية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬بات‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭. ‬وجرت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬ووزير‭ ‬الصحة‭ ‬العراقي‭ ‬صالح‭ ‬الحسناوي‭ ‬وقادة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬بينهم‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬وزعماء‭ ‬عشائر‭. ‬

ورفعت‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬في‭ ‬زيهم‭ ‬العسكري،‭ ‬أعلام‭ ‬عراقية‭ ‬وأخرى‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬ولافتات‭ ‬كتبت‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لأمريكا‭.. ‬الموت‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الفياض‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬‮«‬استهدفوا‭ ‬مقرات‭ ‬إدارية‭ ‬ومستشفى‭ (‬للحشد‭) ‬واستهدفوا‭ ‬قوات‭ ‬تقوم‭ ‬بواجب‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬لعب‭ ‬بالنار‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أحذر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬بصيرة‭ ‬ألا‭ ‬يكرر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬الفياض‭ ‬‮«‬نشد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بأن‭ ‬يقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيادة‭ ‬وكرامة‭ ‬العراق‭ (...) ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬الا‭ ‬بمغادرة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬لأرض‭ ‬العراق‭ ‬وتطهير‭ ‬أرض‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬وجود‭ ‬أجنبي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجهاديين‭. ‬تنشر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬و2500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتطرف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬البلدين‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بدأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بالتفاوض‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬ينظم‭ ‬انسحابا‭ ‬تدريجيا‭ ‬من‭ ‬العراق‭. ‬ويؤكد‭ ‬مستشارو‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬غايته‭ ‬فقط‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والتدريب‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬تجدد‭ ‬نشاطات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وتعرّضت‭ ‬القوّات‭ ‬الأمريكيّة‭ ‬وقوّات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬165‭ ‬هجوما‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تبنّت‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلاميّة‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلّحة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬يُعارض‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ويرفض‭ ‬وجود‭ ‬القوّات‭ ‬الأميركيّة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬