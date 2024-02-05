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طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله

2/5/2024 3:09:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

رفح‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬طبيب‭ ‬فلسطيني‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اقتحمت‭ ‬مستشفى‭ ‬يعمل‭ ‬به‭ ‬واحتجزته‭ ‬وأساءت‭ ‬معاملته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬بما‭ ‬تضمن‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬وتكبيله‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وعصب‭ ‬عينيه‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وكان‭ ‬الطبيب‭ ‬سعيد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬معروف‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬عندما‭ ‬حاصرته‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وقال‭ ‬معروف‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كبلت‭ ‬يديه‭ ‬وساقيه‭ ‬وعصبت‭ ‬عينيه‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬سجنه‭ ‬لنحو‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭. ‬وأضاف‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬سجانيه‭ ‬أمروه‭ ‬بالنوم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مغطاة‭ ‬بالحصى‭ ‬دون‭ ‬حشية‭ ‬نوم‭ ‬أو‭ ‬وسادة‭ ‬أو‭ ‬غطاء‭ ‬ووسط‭ ‬دوي‭ ‬موسيقى‭ ‬صاخبة‭ ‬‮«‬وكأنها‭ ‬حفلة‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رويترز‭ ‬للتعليق‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيصدر‭ ‬بيانا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬

وقال‭ ‬معروف‭ ‬‮«‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كان‭ ‬التعذيب‭ ‬شديد‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭. ‬أنا‭ ‬طبيب‭. ‬كان‭ ‬وزني‭ ‬87‭ ‬كيلوجراما‭. ‬فقدت‭ ‬خلال‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬وزني،‭ ‬فقدت‭ ‬الاتزان‭. ‬فقدت‭ ‬التركيز،‭ ‬فقدت‭ ‬كل‭ ‬إحساسي‭. ‬كنا‭ ‬مكبلين‭ ‬45‭ ‬يوما،‭ ‬كنا‭ ‬معصبين‭ ‬اليدين‭ ‬45‭ ‬يوما،‭ ‬الوصف‭: ‬كم‭ ‬تصف‭ ‬التعذيب‭ ‬وكم‭ ‬تصف‭ ‬الإهانة‭ ‬داخل‭ ‬السجون؟‭. ‬لن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة‭ ‬إلا‭ ‬الذي‭ ‬عاشها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬معروف‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬احتجازه‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬معصوب‭ ‬العينين‭ ‬طوال‭ ‬الوقت،‭ ‬ولا‭ ‬يعلم‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬محتجزا‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬أم‭ ‬خارجها‭. ‬ونقل‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنزاله‭. ‬

وكان‭ ‬اعتقال‭ ‬معروف‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬لحظة‭ ‬يسمع‭ ‬فيها‭ ‬أخبارا‭ ‬عن‭ ‬عائلته،‭ ‬ولا‭ ‬يدري‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬مكثف‭. ‬

حبس‭ ‬معروف‭ ‬دموعه‭ ‬وهو‭ ‬يحكي‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ابنته‭ ‬عندما‭ ‬دعا‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬مبنى‭ ‬المستشفى‭. ‬

وكانت‭ ‬أسرته‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬العائلة‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬أطفاله‭ ‬الآخرين‭ ‬وزوجته‭ ‬ونحو‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬أقاربه‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الجندي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ينادي‭ ‬بمكبر‭ ‬الصوت‭ ‬بأن‭ ‬الأطباء‭ ‬أجمعين‭ ‬والكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬تغادر‭ ‬المستشفى‭ ‬اتصلت‭ ‬علي‭ ‬ابنتي‭ ‬وقالت‭ ‬لي‭ ‬يا‭ ‬بابا‭ ‬القصف‭ ‬وصل‭ ‬المكان‭.. ‬ماذا‭ ‬نفعل؟‭. ‬ابنتي‭ ‬ليست‭ ‬وحدها‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‭ ‬مع‭ ‬أمهم،‭ ‬مع‭ ‬خالتهم،‭ ‬مع‭ ‬زوج‭ ‬خالتهم،‭ ‬يعني‭ ‬البيت‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬20،‭ ‬25‭ ‬شخصا‭. ‬قلت‭ ‬لها‭ ‬كالتالي‭: ‬يا‭ ‬ابنتي‭ ‬إذا‭ ‬قلت‭ ‬لكم‭ ‬اخرجوا‭ ‬ولا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭ ‬حصل‭ ‬المقدور‭ ‬سينولني‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العذاب‭ ‬النفسي،‭ ‬وإذا‭ ‬قلت‭ ‬لكم‭ ‬امكثوا‭ ‬وحصل‭ ‬المقدور‭ ‬نفس‭ ‬النتيجة‭.. ‬سلموا‭ ‬أمركم‭ ‬إلى‭ ‬الله‭. ‬حابين‭ ‬تخرجوا‭ ‬يا‭ ‬بابا‭ ‬اخرجوا،‭ ‬حابين‭ ‬تظلوا،‭ ‬ظلوا‭. ‬أنا‭ ‬معاكم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الخندق‭. ‬أنا‭ ‬الآن‭ ‬سأغادر‭ ‬إلى‭ ‬الجندي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومعرفش‭ ‬أين‭ ‬مصيري‭. ‬

‮«‬ومنذ‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬أعلم‭ ‬ولم‭ ‬أدر‭ ‬ولم‭ ‬يصلني‭ ‬أي‭ ‬معلومة‭ ‬عن‭ ‬أطفالي‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬زوجتي‮»‬‭. ‬

ويعتقد‭ ‬معروف‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المكان،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منا‭ ‬كان‭ ‬يتمنى‭ ‬الموت‭ ‬ولا‭ ‬يروح‭. ‬يتمنى‭ ‬الموت‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬العذاب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬الحصى‭ ‬كان‭ ‬أسوأ‭ ‬جزء‭ ‬في‭ ‬تجربته‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬طبيب‭ ‬أطفال‭ ‬أعمل‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬لم‭ ‬أرتكب‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬إنسانية‭. ‬سلاحي‭ ‬هو‭ ‬قلمي‭ ‬ودفتري‭ ‬وسماعتي‭. ‬ولم‭ ‬أغادر‭ ‬المكان‭. ‬وكنت‭ ‬أعالج‭ ‬الأطفال‭ ‬داخل‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬وكان‭ ‬شعوري‭ ‬عند‭ ‬نداء‭ ‬القائد‭ ‬إلى‭ ‬إحضارنا‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الدبابات،‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬تسليم‭ ‬أنفسنا،‭ ‬كان‭ ‬ظني‭ ‬أنني‭ ‬سأمكث‭ ‬عندهم‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬وأغادر‭ ‬المكان،‭ ‬والظن‭ ‬الآخر‭ ‬كان‭ ‬شعوري‭ ‬لو‭ ‬أخدوني‭ ‬أنا‭ ‬وبعض‭ ‬الزملاء‭ ‬حيعاملونا‭ ‬معاملة‭ ‬حسنة‭ ‬لأننا‭ ‬أطباء‮»‬‭. ‬

ولما‭ ‬عاد‭ ‬معروف‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬علق‭ ‬السماعة‭ ‬حول‭ ‬رقبته‭ ‬ليستأنف‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الأطفال،‭ ‬كما‭ ‬عاد‭ ‬صوت‭ ‬بكاء‭ ‬الأطفال‭ ‬وهمسات‭ ‬الآباء‭ ‬القلقة‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬مجددا‭. ‬

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