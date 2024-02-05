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وزير الخارجية الفرنسي يعلن من مصر رفضه ((التهجير القسري)) لسكان غزة

2/5/2024 3:09:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬سيجورنيه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬تعرض‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬لأي‭ ‬‮«‬تهجير‭ ‬قسري‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مصر،‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وقال‭ ‬سيجورنيه‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مخاطبا‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬‮«‬نتفهم‭ ‬قلقكم‭ ‬والمخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬لسكان‭ (‬غزة‭) ‬إلى‭ ‬أرضكم‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬فرنسا‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬إذ‭ ‬ندين‭ ‬ونرفض‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬المحادثات‭ ‬عبر‭ ‬وسطاء‭ ‬قطريين‭ ‬ومصريين‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬محتملة،‭ ‬فإن‭ ‬باريس‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬الاستعداد‭ ‬لعودة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬بنظام‭ ‬حكم‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬حذر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتهجير‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭. ‬

وحذّر‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬أيضا‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬بالتالي‭ ‬فكرة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬نتحدث‭ ‬عنها‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‮»‬‭. ‬وتستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أقرب‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية،‭ ‬حاليا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مقابل‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬فقط‭ ‬كانوا‭ ‬يعيشون‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭. ‬

وأتت‭ ‬زيارة‭ ‬سيجورنيه‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬ضمن‭ ‬جولته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬مهامه،‭ ‬وتشمل‭ ‬ايضا‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولبنان‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬إمكان‭ ‬الاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬قال‭ ‬سيجورنيه‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬اللمسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المنطق‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬السؤال‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬وضمن‭ ‬أي‭ ‬ظروف‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬ونهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬كامرون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دراسة‭ (...) ‬مسألة‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬جولة‭ ‬سيجورنيه‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مفاوضات‭ ‬مكثّفة‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والمصريين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬والقطريين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة،‭ ‬بعدما‭ ‬أتاحت‭ ‬هدنة‭ ‬موقتة‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬واستمرت‭ ‬أسبوعا،‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬معتقلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وخُطف‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬شخصاً‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ونقلوا‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬132‭ ‬رهينة‭ ‬منهم‭ ‬محتجزين،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬27‭ ‬منهم‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭. ‬وبين‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرنسيين‭. ‬

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