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مخاوف بشأن منطقة عازلة تريد إسرائيل إقامتها في غزة

2/5/2024 3:09:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قامت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بتدمير‭ ‬ممنهج‭ ‬للمباني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لإقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬خبراء‭ ‬ومجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬التكلفة‭ ‬المدنية‭. ‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬الخطة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تؤكدها‭ ‬إسرائيل‭ ‬علنا،‭ ‬تقضي‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الصغير‭ ‬بالفعل،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬حذّر‭ ‬منه‭ ‬الخبراء‭ ‬وحلفاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأجانب‭. ‬

وقال‭ ‬عدي‭ ‬بن‭ ‬نون،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬تحليلا‭ ‬مستمرا‭ ‬لما‭ ‬تلتقطه‭ ‬الاقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬اكتوبر،‭ ‬قامت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬باستهداف‭ ‬المباني‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تضررت‭ ‬أو‭ ‬دمرت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬

ويؤكد‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتهك‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭. ‬

وقالت‭ ‬نادية‭ ‬هاردمان،‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬أدلة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تجعل‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للعيش‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬أحد‭ ‬الأمثلة‭ ‬الواضحة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة،‭ ‬وهذا‭ ‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

ورفض‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬طلب‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭. ‬

حذرت‭ ‬سيسيلي‭ ‬هيلستفيت‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬النرويجية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬أو‭ ‬الترحيل‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬حتى‭ ‬يضطر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬زيادة‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬ارتكاب‭ ‬أيّ‭ ‬عمل‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعيّة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزّة‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬معارضة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬لمساحة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وجاء‭ ‬موقف‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لنيجيريا،‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬سعي‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬حقوقيون‭ ‬أن‭ ‬بإمكان‭ ‬إسرائيل‭ ‬استخدام‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬لإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭. ‬

وكتب‭ ‬كين‭ ‬روث‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برينستون‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تريد‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة،‭ ‬فلها‭ ‬كل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأكبر‭ ‬بكثير،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬هيلستفيت‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬مطلع‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إحياء‭ ‬الفكرة‭ ‬بعد‭ ‬عقدين‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬وإعادة‭ ‬احتلال‭ ‬غزة،‭ ‬طرحت‭ ‬مجددا‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسيطر‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

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