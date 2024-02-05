وزارة الدفاع الكويتية تنظم تمرين (المدافع المتأهب 24)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:08



نظمت وزارة الدفاع الكويتية تمرين (المدافع المتأهب 24) الذي تنفذه حاليًا القوة البحرية بمشاركة خفر السواحل وقوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبحرية الأمريكية والبريطانية يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد الصقر، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن (المدافع المتأهب 24) يعد أحد التمارين الفعالة ويعقد دوريًا، مبينًا أنه بدأ في 28 يناير الماضي ويستمر حتى السابع من فبراير، متضمنا تدريبات على عمليات نوعية للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون بين المشاركين.

وأوضح أن التمرين ينفذ في قاعدة محمد الأحمد البحرية وميدان الرماية البحري ومعسكر بيورينغ وجزيرة فيلكا، ويتضمن إجراء غارة برمائية متعددة الأطراف مكونة من قوات خاصة مختلطة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون من أجل زيادة القدرة المشتركة وقابلية العمل البيني بين المشاركين.