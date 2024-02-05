وزارة الدفاع الكويتية تنظم تمرين (المدافع المتأهب 24)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:08
نظمت وزارة الدفاع الكويتية تمرين (المدافع المتأهب 24) الذي تنفذه حاليًا القوة البحرية بمشاركة خفر السواحل وقوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبحرية الأمريكية والبريطانية يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة.
وذكر المتحدث باسم الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد الصقر، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن (المدافع المتأهب 24) يعد أحد التمارين الفعالة ويعقد دوريًا، مبينًا أنه بدأ في 28 يناير الماضي ويستمر حتى السابع من فبراير، متضمنا تدريبات على عمليات نوعية للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون بين المشاركين.
وأوضح أن التمرين ينفذ في قاعدة محمد الأحمد البحرية وميدان الرماية البحري ومعسكر بيورينغ وجزيرة فيلكا، ويتضمن إجراء غارة برمائية متعددة الأطراف مكونة من قوات خاصة مختلطة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون من أجل زيادة القدرة المشتركة وقابلية العمل البيني بين المشاركين.
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