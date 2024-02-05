انطلاق أعمال مؤتمر (الإسلام والأخوة الإنسانية) في أبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:36



افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات، أعمال مؤتمر "الإسلام والأخوة الإنسانية"، والذي ينظمه مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، بالتعاون والشراكة مع وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام "PLURIEL" في مقرها بأبوظبي.





ويهدف المؤتمر الذي انطلق أمس الأحد ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسليط الضوء على أثر وثيقة الأخوة الإنسانية للعيش المشترك، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، ومرور 5 سنوات على توقيع الوثيقة.





وقال الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الرئيسية بالمؤتمر: "بعد خمس سنوات مثمرة، ما زالت وثيقة الأخوة الإنسانية تجسد القوة الأخلاقية التي علينا جميعًا أن نبذلها لمواجهة التحديات العالمية الكبيرة"، مضيفا:" الإسلام دين السلام والتسامح، ونحن المسلمون نقول بكل ثقة وفخر إن التسامح هو السمة المميزة لتراثنا الإسلامي، ونحن نؤمن بقوة أن الانسجام والأخوة الإنسانية يوحدانا مع المسيحيين ومع أتباع الديانات الأخرى، ونشترك معهم في احترام الحياة البشرية وفي الرغبة في السلام والأمان وضرورة احترام بعضنا البعض كبشر".





من ناحيته، أثنى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاردينال "أيوسو"، على المؤتمر، متمنيًا أن يتم تعليم الوثيقة في المدارس كلها في العالم، وأن تطبق مبادئها في شتي أنحاء العالم وأن يتم القضاء على كل ما يمنع تحقيق ذلك.





وقال إن الحوار ومعرفة الآخر هما الطريق مع التعليم لتحقيق الأخوة الإنسانية، كما أنه بالذكاء الإنساني يمكن أن نتخطى التحديات التي يطرحها على الإنسانية الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الحكمة تقتضي الانفتاح والتحاور لأن الانغلاق لا يؤدي إلا إلى الكراهية، لافتا إلى أن عدم معرفة الآخر هي مشكلة الأمس ومشكلة اليوم وتستمر، إن لم نتعلم كيف نتعرف على الآخر ونعرفه.





من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن اعتماد اليوم العالمي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير من كل عام، جاء إحياء لذكرى مولد الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تم توقيعها في اليوم نفسه من عام 2019، من قبل اثنين من أهم الرموز الدينية في العالم، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عاصمة الأخوة الإنسانية.





وأعرب عن فخره واعتزازه بأن أصبحت وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، مصدر إلهام لكل محبي الخير والتعايش والسلام حول العالم، حيث تبنتها العديد من الدول وقادة وزعماء الأديان، إضافة إلى إدراجها في العديد من برامج التعليم في أعرق الجامعات العالمية، معتبرًا وثيقة الأخوة الإنسانية خطوة نوعية وبناءة في طريق مد الجسور بين أبناء الديانات كلها عبر العالم، داعيًا زعماء الأديان لتأمل نموذج وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل المساهمة في زراعة بذور الثقة والأمل في الله، ومن ثم الأخوة الإنسانية ليخرج عالمنا من آثار هذه المحنة الجماعية.





ويشارك في أعمال المؤتمر مئات المتخصصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية المرموقة والقادمين من أكثر من 40 جامعة ومؤسسة بحثية من 4 قارات، و17 دولة مختلفة للمشاركة في 12 ندوة بحثية و5 محاضرات.