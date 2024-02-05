رئيس دولة الإمارات يصل إلى المملكة الأردنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 12:36
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الاثنين، إلى العاصمة عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأنه كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحّسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.
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