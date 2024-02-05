رئيس دولة الإمارات يصل إلى المملكة الأردنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 12:36



وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الاثنين، إلى العاصمة عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.



وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأنه كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحّسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.