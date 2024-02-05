Tuesday, 06 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس دولة الإمارات يصل إلى المملكة الأردنية

2/5/2024 3:09:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 12:36


وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الاثنين، إلى العاصمة عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأنه كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحّسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

MENAFN05022024000055011008ID1107812617

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث