وزير العمل يلتقي المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 13:22

التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة تسلم مهام عمله.



وفي بداية اللقاء، رحب حميدان بالسيد العبيدلي، مقدمًا له التهنئة بمناسبة الثقة التي حظي بها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاختياره في هذا المنصب، متمنيًا له طيب الإقامة في مملكة البحرين والتوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز العمل الخليجي المشترك والانطلاق به إلى آفاق رحبة للمساهمة في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس وما تصبو إليه شعوبه من تكامل وتعاون تنعكس على مختلف المسارات خاصة أسواق العمل الخليجية وتطويرها والبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد وحدة النظم والتشريعات والتنسيق في المحافل الدولية.



وقد اطلع وزير العمل، المدير العام للمكتب التنفيذي، على تجربة مملكة البحرين في تطوير سوق العمل والمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز توظيف المواطنين والمبادرات التي تطلقها في مجال تنمية الموارد البشرية، مؤكدًا أن المملكة تضع كل التسهيلات والإمكانات لتيسير عمل المكتب للقيام بدوره على أكمل وجه.



من جانبه، ثمن محمد العبيدلي، دور مملكة البحرين في تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بتجربة مملكة البحرين على صعيد تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية، لافتًا إلى أنه وبالتعاون مع المسؤولين سيعمل على توظيف كافة الإمكانات لتطوير عمل المكتب وبما يحقق طموحات أبناء دول المجلس في ترسيخ التكامل بين الدول الأعضاء في المجال العمالي.



وتحتضن مملكة البحرين مكتب وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ العام 1978، ويعد أحد أذرع الأمانة العامة لمجلس التعاون الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك.



