جامعة الدول العربية تدعو لتعزيز النظم الصحية لمكافحة السرطان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 13:40



دعت جامعة الدول العربية إلى زيادة الوعي في جميع دول العالم بمرض السرطان وخطورته، وذلك بمناسبة

اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق 4 فبراير من كل عام.



وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، إن اليوم العالمي للسرطان يهدف إلى مكافحة وباء السرطان، من أجل السعي لإنقاذ الملايين ، من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بالمرض وخطورته.



وأشارت إلى أن السرطان هو أحد الأمراض غير السارية الرئيسية، والأمراض غير السارية تودي بحياة أكثر من 57% من مجموع الوفيات، ومن المتوقع أن تصل الوفيات الناجمة عن السرطان بحلول عام 2030 إلى 652097، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.



وأكدت أن جامعة الدول العربية تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، بالعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثالث المعني بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.



ودعت إلى تعزيز النظم الصحية بالدول العربية لمكافحة السرطان والعمل على زيادة الوعي نحو اتباع أنماط حياة صحية، والكشف المبكر وتقديم العلاج للجميع، ووضع استراتيجيات للوقاية منه، مؤكدة أهمية الترصد وإجراء البحوث، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتأكيد على أهمية زيادة الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء، حيث يزال عبء السرطان في ازدياد.