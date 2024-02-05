جامعة الدول العربية تدعو لتعزيز النظم الصحية لمكافحة السرطان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 13:40
دعت جامعة الدول العربية إلى زيادة الوعي في جميع دول العالم بمرض السرطان وخطورته، وذلك بمناسبة
اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق 4 فبراير من كل عام.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، إن اليوم العالمي للسرطان يهدف إلى مكافحة وباء السرطان، من أجل السعي لإنقاذ الملايين ، من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بالمرض وخطورته.
وأشارت إلى أن السرطان هو أحد الأمراض غير السارية الرئيسية، والأمراض غير السارية تودي بحياة أكثر من 57% من مجموع الوفيات، ومن المتوقع أن تصل الوفيات الناجمة عن السرطان بحلول عام 2030 إلى 652097، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
وأكدت أن جامعة الدول العربية تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، بالعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثالث المعني بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.
ودعت إلى تعزيز النظم الصحية بالدول العربية لمكافحة السرطان والعمل على زيادة الوعي نحو اتباع أنماط حياة صحية، والكشف المبكر وتقديم العلاج للجميع، ووضع استراتيجيات للوقاية منه، مؤكدة أهمية الترصد وإجراء البحوث، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتأكيد على أهمية زيادة الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء، حيث يزال عبء السرطان في ازدياد.
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