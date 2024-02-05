((سنتكوم)) تعلن ضربة جديدة ضد صاروخ للحوثي يهدد السفن في البحر الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬سنتكوم‭) ‬تنفيذ‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ضد‭ ‬صاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للسفن‭ ‬تابع‭ ‬للحوثيين‭ ‬غداة‭ ‬قصف‭ ‬أمريكي‭ ‬وبريطاني‭ ‬طال‭ ‬عشرات‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬

وأفادت‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬قواتها‭ ‬نفّذت‭ ‬الضربة‭ ‬ضد‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬معدّا‭ ‬للإطلاق‭ ‬ضد‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬اعتبرت‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يمثّل‭ ‬خطرا‭ ‬وشيكا‮»‬‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬العسكرية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

منذ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ينفّذ‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وبحر‭ ‬العرب‭ ‬يشتبهون‭ ‬بأنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬موانئها‭.‬

ولمحاولة‭ ‬ردعهم،‭ ‬شنّت‭ ‬القوّات‭ ‬الأمريكيّة‭ ‬والبريطانيّة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬و22‭ ‬يناير‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وينفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬وحده‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬معدّة‭ ‬للإطلاق‭. ‬

وإثر‭ ‬الضربات‭ ‬الغربية،‭ ‬بدأ‭ ‬الحوثيون‭ ‬استهداف‭ ‬السفن‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬أهدافا‭ ‬مشروعة‮»‬‭.

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وليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد،‭ ‬أصابت‭ ‬ضربات‭ ‬أمريكية‭ ‬وبريطانية‭ ‬‮«‬36‭ ‬هدفا‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬المستمرة‭ ‬ضد‭ ‬الشحن‭ ‬الدولي‭ ‬والتجاري‭ ‬وكذلك‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬للضربات‭.

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واستهدف‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمنشآت‭ ‬تخزين‭ ‬أسلحة‭ ‬مطمورة‭ ‬بعمق‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬وأنظمة‭ ‬صواريخ‭ ‬ومنصات‭ ‬إطلاق‭ ‬وأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬ورادارات‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭. ‬

وشنّت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬السبت‭ ‬ضربات‭ ‬دمرت‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للسفن‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬معدة‭ ‬لإطلاقها‭ ‬ضد‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬سنتكوم‭.

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وأعلنت‭ ‬سنتكوم‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬أسقطت‭ ‬ثماني‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬قرب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬ودمرت‭ ‬أربع‭ ‬مسيّرات‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬إطلاقها‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المسيّرات‭ ‬الأربع‭ ‬قُصفت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬المسيّرات‭ ‬التي‭ ‬أسقِطت‭ ‬في‭ ‬الجو‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الضربات،‭ ‬أنشأت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قوة‭ ‬عمل‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬عبره‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭% ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬

تأتي‭ ‬الغارات‭ ‬المشتركة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬غداة‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬أمريكية‭ ‬أحادية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بالأردن‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتزم‭ ‬شن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭. ‬

وأضاف‭ ‬سوليفان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ (‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭): ‬‮«‬نعتزم‭ ‬شن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬إضافية‭ ‬لمواصلة‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سترد‭ ‬عندما‭ ‬تتعرض‭ ‬قواتنا‭ ‬لهجوم‭ ‬وعندما‭ ‬يتعرض‭ ‬أفراد‭ ‬شعبنا‭ ‬للقتل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سوليفان‭ ‬لشبكة‭ (‬سي‭.‬بي‭.‬إس‭): ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬كان‭ ‬بداية‭ ‬ردنا‭ ‬وليس‭ ‬نهايته،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬بعضها‭ ‬مرئي‭ ‬وبعضها‭ ‬ربما‭ ‬غير‭ ‬مرئي‭... ‬لن‭ ‬أصفها‭ ‬بأنها‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬مفتوحة‮»‬‭. ‬