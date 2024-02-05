فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬واصل‭ ‬مسلحو‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التصدي‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬اجتياح‭ ‬القوات‭ ‬والدبابات‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتفظ‭ ‬ببعض‭ ‬السيطرة‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬هدنة‭ ‬محتملة‭. ‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬العدوان،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬القتال‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان،‭ ‬وفي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬أن‭ ‬مجاهدي‭ ‬القسام‭ ‬تمكنوا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬43‭ ‬آلية‭ ‬عسكرية‭ ‬والإجهاز‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬وإيقاع‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬مهمات‭.‬

وأمس،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬RT‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تخوض‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬بأن‭ ‬قتالا‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬يحتدم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ ‬والجنوبية‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬جنديا‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬فلسطيني‭ ‬السبت‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬عسكرييه‭ ‬إلى‭ ‬562،‭ ‬والمصابين‭ ‬إلى‭ ‬2815‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬تركيزها‭ ‬الرئيسي‭ ‬ينصب‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬رفح‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬ولجأوا‭ ‬إليها‭. ‬

ويثير‭ ‬التقدم‭ ‬صوب‭ ‬رفح‭ ‬أيضا‭ ‬قلق‭ ‬القاهرة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بأي‭ ‬تدفق‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬استيلاء‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬أراضيهم‭. ‬

وأفاد‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بوقوع‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بالدبابات‭ ‬وغارات‭ ‬جوية‭ ‬هناك‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬غارة‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬فتاتين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭. ‬

وفي‭ ‬أثناء‭ ‬تشييع‭ ‬جثماني‭ ‬الطفلتين،‭ ‬قال‭ ‬قريب‭ ‬لهما‭ ‬يدعى‭ ‬محمد‭ ‬كلوب‭ ‬إن‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬أصابت‭ ‬غرفة‭ ‬مليئة‭ ‬بالنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬السلام‭ ‬برفح‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬مفيش‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬السلك‭ ‬للسلك‭ (‬الحدود‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭) ‬مفيش‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منفصلة‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ودير‭ ‬البلح‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬منطقتين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لم‭ ‬تنتشر‭ ‬فيهما‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعد‭. ‬

وبعد‭ ‬انسحابات‭ ‬جزئية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬مكنت‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬والبحث‭ ‬وسط‭ ‬الأنقاض،‭ ‬قامت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بتصعيد‭ ‬عمليات‭ ‬التوغل‭. ‬ووصف‭ ‬نتنياهو‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬تطهير‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬دمرت‭ ‬قبل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬عدة‭ ‬مبان‭ ‬متعددة‭ ‬الطوابق‭ ‬منها‭ ‬مشروع‭ ‬إسكان‭ ‬بتمويل‭ ‬مصري‭. ‬

وقال‭ ‬ساكن‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬تُمحى‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الانسحاب‭ (‬الإسرائيلي‭) ‬كان‭ ‬خدعة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬27300‭ ‬فلسطيني‭ ‬تأكد‭ ‬استشهادهم‭ ‬منذ‭ ‬العدوان‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬وثمة‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬وسط‭ ‬الأنقاض‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬253‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ويعد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬المحتمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القضايا‭ ‬قيد‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجرى‭ ‬بوساطة‭ ‬مصرية‭ ‬وقطرية‭ ‬وبدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭. ‬

وتطالب‭ ‬حماس‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭. ‬وتستبعد‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭ ‬لكنها‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭. ‬

واستضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬سيجورن‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬إنه‭ ‬استعرض‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬المكثفة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنفاذ‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.‬