تعديل بمجلس إدارة الجمعية البهائية ليصبح 7 أعضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية قرار بتعديل النظام الأساسي للجمعية البهائية الاجتماعية ليصبح مجلس الإدارة يتكون من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
وجاء القرار بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية البهائية الاجتماعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر 2023.
ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وبحسب المعلومات المنشورة في الموقع الرسمي للجمعية، فإن مجلس الإدارة يتكون من 9 أعضاء.
وتأسست الجمعية البهائية الاجتماعية بتاريخ 16 نوفمبر 2011، وهي جمعية بحرينية اجتماعية تخدم جميع مكونات وشرائح المجتمع البحريني وتهدف إلى المساهمة في بناء وتطور ورخاء المجتمع من أجل الصالح العام وخير المجتمع، منطلقة من القيم والمبادئ البهائية والقيم الإنسانية المشتركة والتي تدعو إلى التعايش والاتحاد والعمل المشترك مع جميع مكونات المجتمع.
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