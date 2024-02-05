تعديل بمجلس إدارة الجمعية البهائية ليصبح 7 أعضاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أصدر أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية قرار بتعديل النظام الأساسي للجمعية البهائية الاجتماعية ليصبح مجلس الإدارة يتكون من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

وجاء القرار بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية البهائية الاجتماعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر 2023.

ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وبحسب المعلومات المنشورة في الموقع الرسمي للجمعية، فإن مجلس الإدارة يتكون من 9 أعضاء.

وتأسست الجمعية البهائية الاجتماعية بتاريخ 16 نوفمبر 2011، وهي جمعية بحرينية اجتماعية تخدم جميع مكونات وشرائح المجتمع البحريني وتهدف إلى المساهمة في بناء وتطور ورخاء المجتمع من أجل الصالح العام وخير المجتمع، منطلقة من القيم والمبادئ البهائية والقيم الإنسانية المشتركة والتي تدعو إلى التعايش والاتحاد والعمل المشترك مع جميع مكونات المجتمع.