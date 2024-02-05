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جامعة الخليج العربي تدرب طلبة الجامعات على استخدام اللغة الإنجليزية في تقديم عروض مشاريع التخرج بطريقة مبتكرة

2/5/2024 3:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت‭ ‬مدرسة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأستاذة‭ ‬لمى‭ ‬الصلاح‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬‮«‬اللغة‭ ‬الادائية‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‮»‬،‭ ‬استهدفت‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬المتميزين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬مشاريعهم‭ ‬البحثية‭ ‬المقدمة‭ ‬كمشاريع‭ ‬تخرج‭ ‬كأفضل‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تطوعية‭ ‬لدعم‭ ‬الطلبة‭ ‬المتخرجين‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بواسطة‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬السحابي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬

ركزت‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الفعالة‭ ‬والمتقنة‭ ‬وأساليب‭ ‬العرض‭ ‬الفعال‭ ‬للمشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬اللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬الصحيحة‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬وتوظيف‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬العرض،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تدريب‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العملية‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭.‬

وسلط‭ ‬التدريب‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬المتميزين‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬مشاريعهم‭ ‬أمام‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المختلفة‭ ‬بأسلوب‭ ‬شيق‭ ‬يتميز‭ ‬بالإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬المشاركة‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بمهارات‭ ‬لغوية‭ ‬عالية،‭ ‬وكانت‭ ‬العروض‭ ‬شيقة‭ ‬لتوظيف‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬مفاهيم‭ ‬وتقنيات‭ ‬وأساليب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬الرائدة‭.‬

وقالت‭ ‬الصلاح‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬مع‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬تسابقوا‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬التقديمية‭ ‬بلغة‭ ‬متمكنة‭ ‬تعكس‭ ‬تألق‭ ‬مستواهم‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي،‭ ‬وتترجم‭ ‬روح‭ ‬والموهبة‭ ‬والرؤية‭ ‬التعليمية‭ ‬والمهنية‭ ‬لدى‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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