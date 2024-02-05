جامعة الخليج العربي تدرب طلبة الجامعات على استخدام اللغة الإنجليزية في تقديم عروض مشاريع التخرج بطريقة مبتكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدمت مدرسة اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذة لمى الصلاح ورشة عمل حول «اللغة الادائية الفعالة في تقديم العروض»، استهدفت طلبة الجامعات المتميزين الذين تم اختيار مشاريعهم البحثية المقدمة كمشاريع تخرج كأفضل مشاريع مبتكرة في مبادرة تطوعية لدعم الطلبة المتخرجين المتميزين من جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين بواسطة مركز الابتكار السحابي بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين».
ركزت الورشة التدريبية على تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية الفعالة والمتقنة وأساليب العرض الفعال للمشاريع المبتكرة عبر استخدام اللغة الانجليزية الصحيحة الخالية من الأخطاء الشائعة في تقديم عروض مشاريع التخرج، بالإضافة إلى صقل وتوظيف المهارات الشخصية في العرض، وذلك بهدف تدريب طلبة الجامعات حديثي التخرج على مواجهة التحديات العملية والتقنية في القطاعات العامة.
وسلط التدريب الضوء على إبراز نقاط القوة لدى الطلبة المتميزين خلال عرض مشاريعهم أمام القطاعات العامة والمؤسسات الاستثمارية المختلفة بأسلوب شيق يتميز بالإبداع والابتكار، إذ قدم طلبة السنة النهائية في الجامعات المحلية المشاركة مشاريع مبتكرة عالية الجودة بمهارات لغوية عالية، وكانت العروض شيقة لتوظيف الطلبة المشاركين مفاهيم وتقنيات وأساليب جديدة في عرض مشاريع التخرج الرائدة.
وقالت الصلاح: «كانت هذه التجربة مع طلبة الجامعات المحلية تجربة استثنائية تسابقوا خلالها في تقديم العروض التقديمية بلغة متمكنة تعكس تألق مستواهم العلمي والعملي، وتترجم روح والموهبة والرؤية التعليمية والمهنية لدى الجامعات في مملكة البحرين».
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