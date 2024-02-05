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بيت التمويل الكويتي-البحرين يدعم تشجير شارعي المعسكر والشيخ سلمان ضمن حملة ((دمت خضراء))

2/5/2024 3:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬تلقي‭ ‬دعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬للحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ (‬دُمتِ‭ ‬خضراء‭)‬،‭ ‬لتمويل‭ ‬زراعة‭ ‬موقعين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.. ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬المعسكر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬زراعة‭ ‬50‭ ‬شتلة‭ ‬من‭ ‬الأكاسيا،‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬دوار‭ ‬الساعة،‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬زراعة‭ ‬200‭ ‬شتلة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬الالبيزيا‭.‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬تشجير‭ ‬شارع‭ ‬المعسكر‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬فهمي‭ ‬حمد‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬ببيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين،‭ ‬والمهندس‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الزراعي‭.‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬مواصلة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والمساهمة‭ ‬المجتمعية‭. ‬وإنه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬الراسخ‭ ‬بخلق‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فإننا‭ ‬ندعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نسعد‭ ‬بالمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬ونقدم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬لمبادرة‭ (‬دمتِ‭ ‬خضراء‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬نشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الهامة،‭ ‬ونشجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭. ‬

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