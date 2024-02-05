بيت التمويل الكويتي-البحرين يدعم تشجير شارعي المعسكر والشيخ سلمان ضمن حملة ((دمت خضراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع كل من وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة تلقي دعم كريم من بيت التمويل الكويتي-البحرين للحملة الوطنية للتشجير (دُمتِ خضراء)، لتمويل زراعة موقعين بالمحافظة الجنوبية.. الأول في شارع المعسكر بمنطقة الرفاع حيث ستتم زراعة 50 شتلة من الأكاسيا، والثاني في شارع الشيخ سلمان بالقرب من دوار الساعة، حيث ستتم زراعة 200 شتلة من أشجار الالبيزيا.وتم إطلاق مشروع تشجير شارع المعسكر بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والسيد محمد فهمي حمد مدير تنفيذي رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية ببيت التمويل الكويتي-البحرين، والمهندس عيسى عبدالرحمن السيسي البوعينين المدير العام لبلدية المنطقة الجنوبية وعدد من المسؤولين في البنك، والمهتمين بالقطاع الزراعي.وبهذه المناسبة صرح عبدالحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين قائلا: «يسرنا في بيت التمويل الكويتي-البحرين مواصلة شراكتنا مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والتي تتوافق مع استراتيجية البنك لتعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة المجتمعية. وإنه انطلاقاً من إيماننا الراسخ بخلق بيئة مستدامة في مملكة البحرين، فإننا ندعم مثل هذه المبادرات التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف: «نسعد بالمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ونقدم كل الدعم لمبادرة (دمتِ خضراء)، كما نشيد بالجهود الدؤوبة لوزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجلس الأعلى للبيئة وإسهاماتهم الملموسة في قيادة هذه المبادرة الهامة، ونشجع الجميع على الانضمام معنا في الحملة الوطنية للتشجير نحو مستقبل أكثر استدامة».
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