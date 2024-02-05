سفارة الإمارات في المنامة: تتشارك الإمارات والبحرين في ترسيخ الحوار بين الأديان وتعزيز التسامح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬العالمي‭ ‬للأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الذي‭ ‬اعتمدته‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬للتذكير‭ ‬بأهمية‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬والوحدة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬ونشر‭ ‬التسامح‭ ‬وتقبل‭ ‬الآخر،‭ ‬مبيناً‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬استجابة‭ ‬عالمية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الانقسامات‭ ‬بوصفها‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬وترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬التعايش‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬وبما‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية‭ ‬والمشتركة‭ ‬التي‭ ‬تحض‭ ‬عليها‭ ‬الأديان‭ ‬السماوية،‭ ‬وتدعو‭ ‬إليها‭ ‬مواثيق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭: ‬‮«‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ليعكس‭ ‬مدى‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬توجيهات‭ ‬قيادتها‭ ‬الرشيدة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التفاف‭ ‬عالمي‭ ‬واسع‭ ‬حول‭ ‬مبادئ‭ ‬وثيقة‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬لما‭ ‬تشكله‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬من‭ ‬دعامة‭ ‬حقيقة‭ ‬للنهوض‭ ‬بأسس‭ ‬التعايش‭ ‬والتضامن‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سعت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬ومتواصلة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حشد‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والتقارب‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعايتها‭ ‬واستضافتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمنتديات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والاعتدال‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الشعوب‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬حتى‭ ‬باتت‭ ‬الدولة‭ ‬منبرا‭ ‬عالميا‭ ‬للحوار‭ ‬والتقارب‭ ‬بين‭ ‬الأديان،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬إرثها‭ ‬التاريخي‭ ‬والحضاري‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬التسامح‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬تتشارك‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬الأهداف‭ ‬والتوجهات‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬وتعزيز‭ ‬التسامح،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬مشتركة‭ ‬وتوافق‭ ‬وانسجام‭ ‬في‭ ‬التوجهات‭ ‬والسياسات‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬لتذكير‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يجمعنا‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬إنسانية‭ ‬مشتركة،‭ ‬ودعوة‭ ‬متجددة‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬المشترك‭ ‬لجميع‭ ‬الشعوب‭.‬

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