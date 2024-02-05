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جمعية النور للبر تتبرع لمركز عائشة للتدخل المبكر

2/5/2024 3:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬تبرعا‭ ‬لمركز‭ ‬عائشة‭ ‬للتدخل‭ ‬المبكر،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬التبرع‭ ‬السيدة‭ ‬حنان‭ ‬سيف‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والسيدة‭ ‬موزه‭ ‬الذوادي‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2024م،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬متخصص‭ ‬لعلاج‭ ‬اضطرابات‭ ‬التوحد،‭ ‬تأخر‭ ‬النطق،‭ ‬الإعاقات‭ ‬الذهنية،‭ ‬السلوكيات‭ ‬السلبية،‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭ ‬وغيرها‭.‬وقدمت‭ ‬الجمعية‭ ‬تبرعات‭ ‬للمركز‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عربات‭ ‬ألعاب‭ ‬سيارات‭ ‬للأطفال‭ ‬المنتسبين‭ ‬للمركز،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬التكافل‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وقالت‭ ‬السيدة‭ ‬حنان‭ ‬سيف‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬واللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بجمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬فخورون‭ ‬اليوم‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وفرحون‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬لتغطي‭ ‬بذلك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشرائح‭ ‬المجتمعية‭ ‬ذات‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المختلفة،‭ ‬لذلك‭ ‬نشكر‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬واهتمامها‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بفئة‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

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