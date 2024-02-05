جمعية النور للبر تتبرع لمركز عائشة للتدخل المبكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدمت جمعية النور للبر تبرعا لمركز عائشة للتدخل المبكر، حيث قدمت التبرع السيدة حنان سيف رئيسة اللجنة الإعلامية والسيدة موزه الذوادي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024م، وهو مركز متخصص لعلاج اضطرابات التوحد، تأخر النطق، الإعاقات الذهنية، السلوكيات السلبية، صعوبات التعلم وغيرها.وقدمت الجمعية تبرعات للمركز وهي عبارة عن عربات ألعاب سيارات للأطفال المنتسبين للمركز، في خطوة من الجمعية لتحقيق مبدأ التكافل والشراكة المجتمعية.
وقالت السيدة حنان سيف رئيسة لجنة العلاقات العامة واللجنة الإعلامية بجمعية النور للبر: «إننا فخورون اليوم بما تقدمه الجمعية من خدمات اجتماعية، وفرحون بتوسيع نطاق الإجراءات التي تقدمها على جميع المستويات، لتغطي بذلك أكبر عدد من الشرائح المجتمعية ذات الاحتياجات والمتطلبات المختلفة، لذلك نشكر رئيسة جمعية النور للبر الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة على حرصها واهتمامها بدعم هذه المراكز وتنظيم هذه الزيارات التي تعنى بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع».
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