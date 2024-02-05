موافقة شورية على انضمام البحرين إلى معاهدة ((الموارد الوراثية النباتية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وكيل الزراعة: قانون خليجي موحد لإدارة الموارد الوراثية والنباتية
كشف الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن وجود توجه إلى توقيع قانون لدول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد قانون إدارة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة الموحد.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، حول مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي وافق عليه المجلس. وأكد د. حسن أن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تصب في خدمة مملكة البحرين بشكل أساسي والمزارع البحريني المنتج للمحاصيل المحلية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن المعاهدة الدولية لسد فراغ تشريعي وتنظيم العمل، والموافقة عليها ستؤدي إلى تثبيت منظومة الاتفاقية الوطنية وبالتالي هي المحطة الأولى للدخول في المنظومة الخليجية والقانون الخليجي الموحد. وعن إنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية، أكد د. حسن أنه يتم الاستعداد والترتيب لتأسيس البنك الخليجي الوراثي، وهنالك عمل دؤوب على مستوى دول مجلس التعاون، وتوافق بأن يكون هنالك بنك مركزي لدول مجلس التعاون، مشيرًا إلى وجود دراسة للبنك الخليجي الوراثي وعقد اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص.
وتوقع أن يكون مركز البنك الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وجود فروع للبنك الخليجي، مؤكدًا أنه سيكون هنالك تعاون خليجي وتكافل فيما يتعلق بالموضوع. وفيما يتعلق بوجود فوائض في المحاصيل الزراعية، أوضح د. حسن أن هنالك فوائض في المحاصيل الزراعية يخسرها المزارع لعدم وجود من يتكفل في عملية تخزين وحفظ هذه المنتجات، لافتًا إلى أن شركة البحرين للتنمية الزراعية تعمل على أن تكون من ضمن مشاريعها المستقبلية مصانع لتعبئة وحفظ هذه المنتجات الزراعية وتسويقها والخروج بعائد مجزي للمزارع البحريني.أما بخصوص التدريب للمزارعين، أكد د. حسن أن الوزارة لا تألو جهدًا في تدريب ورفع مستوى المعلومة لدى المزارع البحريني في تطبيق أحدث التقنيات الحديثة المتعلقة بالمنتج، مؤكدًا حرص الوزارة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في دعم هذا الجانب من خلال تكثيف دورات التدريب باستخدام التقنيات الحديثة ألا وهي تقنية الزراعة بدون تربة. وأكد الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة اهتمام السلطة التشريعية بالمعاهدات المتعلقة بالأمن الغذائي، وما يحقق ذلك من اهتمام متواصل بالمزارعين والعاملين في هذا القطاع من خلال تطويرهم وتدريبهم، مؤكدًا السعي لسد الفراغ التشريعي وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيدًا بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة الخارجية في توقيع مختلف الاتفاقيات والمعاهدات. إلى ذلك، اقترح عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى إنشاء معمل لإنتاج البذور لتوفير البذور محليًا للمزارعين في فترات الطوارئ، كما اقترح تحفيز المعامل الزراعية في البحرين للاستعانة بتكنولوجيا متطورة في الزراعة، وكذلك اقترح إنشاء مصانع لتجفيف الخضروات الفائضة في الأسواق باستخدام تكنولوجيا متطورة لتصديرها إلى خارج المملكة.
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