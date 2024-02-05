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موافقة شورية على انضمام البحرين إلى معاهدة ((الموارد الوراثية النباتية))

2/5/2024 3:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وكيل الزراعة: قانون خليجي موحد لإدارة الموارد الوراثية والنباتية

كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬قانون‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لاعتماد‭ ‬قانون‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬الوراثية‭ ‬والنباتية‭ ‬للأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬الموحد‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬المعاهدة‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬الموارد‭ ‬الوراثية‭ ‬النباتية‭ ‬للأغذية‭ ‬والزراعة،‭ ‬والذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬المجلس‭. ‬وأكد‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬المعاهدة‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬الموارد‭ ‬الوراثية‭ ‬النباتية‭ ‬للأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬والمزارع‭ ‬البحريني‭ ‬المنتج‭ ‬للمحاصيل‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعاهدة‭ ‬الدولية‭ ‬لسد‭ ‬فراغ‭ ‬تشريعي‭ ‬وتنظيم‭ ‬العمل،‭ ‬والموافقة‭ ‬عليها‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬منظومة‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الوطنية‭ ‬وبالتالي‭ ‬هي‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الخليجية‭ ‬والقانون‭ ‬الخليجي‭ ‬الموحد‭. ‬وعن‭ ‬إنشاء‭ ‬بنك‭ ‬خليجي‭ ‬للموارد‭ ‬الوراثية‭ ‬النباتية،‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬والترتيب‭ ‬لتأسيس‭ ‬البنك‭ ‬الخليجي‭ ‬الوراثي،‭ ‬وهنالك‭ ‬عمل‭ ‬دؤوب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وتوافق‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬بنك‭ ‬مركزي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬دراسة‭ ‬للبنك‭ ‬الخليجي‭ ‬الوراثي‭ ‬وعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مركز‭ ‬البنك‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فروع‭ ‬للبنك‭ ‬الخليجي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هنالك‭ ‬تعاون‭ ‬خليجي‭ ‬وتكافل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموضوع‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوجود‭ ‬فوائض‭ ‬في‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية،‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬فوائض‭ ‬في‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية‭ ‬يخسرها‭ ‬المزارع‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬من‭ ‬يتكفل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تخزين‭ ‬وحفظ‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريعها‭ ‬المستقبلية‭ ‬مصانع‭ ‬لتعبئة‭ ‬وحفظ‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬وتسويقها‭ ‬والخروج‭ ‬بعائد‭ ‬مجزي‭ ‬للمزارع‭ ‬البحريني‭.‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬التدريب‭ ‬للمزارعين،‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعلومة‭ ‬لدى‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنتج،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬دورات‭ ‬التدريب‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬اهتمام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بالمعاهدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وما‭ ‬يحقق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬بالمزارعين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطويرهم‭ ‬وتدريبهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬السعي‭ ‬لسد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬والمثمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬مختلف‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬اقترح‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إنشاء‭ ‬معمل‭ ‬لإنتاج‭ ‬البذور‭ ‬لتوفير‭ ‬البذور‭ ‬محليًا‭ ‬للمزارعين‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬كما‭ ‬اقترح‭ ‬تحفيز‭ ‬المعامل‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للاستعانة‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬الزراعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬اقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬مصانع‭ ‬لتجفيف‭ ‬الخضروات‭ ‬الفائضة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطورة‭ ‬لتصديرها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭.‬

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