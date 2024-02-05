استفسار فخرو عن ((الرسوم)) يرجئ مشروع قانون ((حقوق المسنين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعاد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬المُسن‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن،‭ ‬بحيث‭ ‬يُمنح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تخفيضًا‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬نسبته‭ ‬عن‭ (‬50%‭) ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تخفيضات‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭.‬

وذكر‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مجاني‭ ‬لكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنسبة‭ ‬تخفيض‭ ‬50‭% ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬سارٍ‭ ‬ومفعل‭ ‬ويتم‭ ‬متابعته‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لتقديم‭ ‬تخفيضات‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬وقد‭ ‬تجاوب‭ ‬17‭ ‬مستشفى‭ ‬وعيادة‭ ‬خاصة‭ ‬بتقديم‭ ‬تخفيضات‭ ‬بنسب‭ ‬متفاوتة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭% ‬وتتجاوز‭ ‬50‭%‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬43‭ ‬خدمة‭ ‬صحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬وغيرها‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭. ‬وأشار‭ ‬العصفور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطاقة‭ ‬المُسن‭ ‬ألغيت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاستعاضة‭ ‬عنها‭ ‬ودمجها‭ ‬ببطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للتسهيل‭ ‬على‭ ‬المُسنين‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوزون‭ ‬سن‭ ‬الـ60‭ ‬عامًا،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬المُسن‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ60‭ ‬عامًا‭ ‬يستطيع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬الإرجاء‭ ‬بعد‭ ‬مداخلة‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭: ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬المسنين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬دراسته‭ ‬دراسة‭ ‬تفصيلية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تساعدنا‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح،‭ ‬فمشروع‭ ‬القانون‭ ‬متعلق‭ ‬بمخصصات‭ ‬مالية،‭ ‬وقد‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تأثيرا‭ ‬بالغا‭ ‬على‭ ‬الميزانية،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬‮«‬المالية‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬حصر‭ ‬للرسوم‭ ‬فمن‭ ‬يستطيع‭ ‬التحديد‭ ‬والحصر؟‭ ‬ولذلك‭ ‬أرى‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نبذل‭ ‬جهدا‭ ‬كافيا‭ ‬للتبيّن‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭. ‬وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬55‭ ‬خدمة‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والمسنون‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬خدمة‭ ‬منها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬متضمنًا‭ ‬نصًا‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للمسنين،‭ ‬وبعد‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬استطعنا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬درست‭ ‬اللجنة‭ ‬المشروع‭ ‬بشكل‭ ‬مستفيض‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬متوافرة‭ ‬بالكامل‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬المسنين‭ ‬وغير‭ ‬المسنين،‭ ‬كما‭ ‬تتوافر‭ ‬الزيارات‭ ‬المنزلية‭ ‬وخدمة‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

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