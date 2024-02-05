بلدي الشمالية يوافق على إقامة سوق للخضار في موقع ((يارد الدراز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وافق مجلس بلدي الشمالية بالإجماع على إقامة سوق للخضار في جزء من يارد الدراز (سكراب السيارات) سابقا.
جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الحادي عشر للمجلس إثر عرضه من قبل العضو البلدي باسم إدريس حيث اقترح إقامة سوق للخضار على جزء من موقع يارد الدراز (سكراب السيارات) الواقع على طريق 4409 مجمع 544 في منطقة الدراز.
وبرر مقترحه بأن الموقع تم تنظيفه وإزالة سيارات السكراب من مساحته إضافة إلى استغلال الموقع لإقامة سوق للباعة وأصحاب المشاتل لعرض منتجاتهم من خضار وفواكه مما سيساهم في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين لعدم وجود محلات قريبة من المنطقة.
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