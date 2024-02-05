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بلدي الشمالية يوافق على إقامة سوق للخضار في موقع ((يارد الدراز))

2/5/2024 3:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق مجلس بلدي الشمالية بالإجماع على إقامة سوق للخضار في جزء من يارد الدراز (سكراب السيارات) سابقا.
جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الحادي عشر للمجلس إثر عرضه من قبل العضو البلدي باسم إدريس حيث اقترح إقامة سوق للخضار على جزء من موقع يارد الدراز (سكراب السيارات) الواقع على طريق 4409 مجمع 544 في منطقة الدراز.
وبرر مقترحه بأن الموقع تم تنظيفه وإزالة سيارات السكراب من مساحته إضافة إلى استغلال الموقع لإقامة سوق للباعة وأصحاب المشاتل لعرض منتجاتهم من خضار وفواكه مما سيساهم في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين لعدم وجود محلات قريبة من المنطقة.

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