العمل على تطوير الشارع التجاري بدار كليب في مارس القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الجنوبية حمد الزعبي أن أعمال التطوير على الشارع التجاري بمجمع 1048 بدار كليب ستبدأ في مارس القادم بعد إنهاء كافة الأمور الفنية والموافقات النهائية.
وقال انه من خلال الجولة الميدانية مع مهندس المنطقة بوزارة الأشغال في الشارع التجاري بمجمع 1048 بدار كليب الشارع وجد بأن الشارع يعاني الكثير من الحفر المؤثرة على حركة السيارات والتي بحاجة إلى معالجة مع البنية التحتية المتعلقة بالشارع وأن العمل على صيانة وتطوير الشارع سيبدأ مطلع مارس القادم مشيرا إلى انه يتابع هذا الشارع منذ الانعقاد الأول للمجلس ولازال متابعا مع الوزارة بشأن الشارع الذي سيشتمل تطويره على الرصف وتنظيم مواقف السيارات وتعديل مصارف مياه الأمطار في الشارع للعمل عليها.
يشار أن مجمع 1048 سبق ان أعلن وضعية عقاراته غير الزراعية وأن العقارات الزراعية الواقعة في موقعه غير منتظمة وغير مرتبطة بشبكة الطرق وعليه بحسب الوزير السابق لـ(لأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني) تم البدء بإجراءات إعادة تخطيط المنطقة ضمن المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب والزلاق للمجمعات (1033،
1041، 1048، 1051، 1052) ضمن خطة هيئة التخطيط والتطوير العمراني للأعوام 2023- 2024.
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