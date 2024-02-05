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العمل على تطوير الشارع التجاري بدار كليب في مارس القادم

2/5/2024 3:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الجنوبية حمد الزعبي أن أعمال التطوير على الشارع التجاري بمجمع 1048 بدار كليب ستبدأ في مارس القادم بعد إنهاء كافة الأمور الفنية والموافقات النهائية.
وقال انه من خلال الجولة الميدانية مع مهندس المنطقة بوزارة الأشغال في الشارع التجاري بمجمع 1048 بدار كليب الشارع وجد بأن الشارع يعاني الكثير من الحفر المؤثرة على حركة السيارات والتي بحاجة إلى معالجة مع البنية التحتية المتعلقة بالشارع وأن العمل على صيانة وتطوير الشارع سيبدأ مطلع مارس القادم مشيرا إلى انه يتابع هذا الشارع منذ الانعقاد الأول للمجلس ولازال متابعا مع الوزارة بشأن الشارع الذي سيشتمل تطويره على الرصف وتنظيم مواقف السيارات وتعديل مصارف مياه الأمطار في الشارع للعمل عليها.
يشار أن مجمع 1048 سبق ان أعلن وضعية عقاراته غير الزراعية وأن العقارات الزراعية الواقعة في موقعه غير منتظمة وغير مرتبطة بشبكة الطرق وعليه بحسب الوزير السابق لـ(لأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني) تم البدء بإجراءات إعادة تخطيط المنطقة ضمن المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب والزلاق للمجمعات (1033،
1041، 1048، 1051، 1052) ضمن خطة هيئة التخطيط والتطوير العمراني للأعوام 2023- 2024.

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