الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الإثنين، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً أحياناً ويكون معتدلاً خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 30%.
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