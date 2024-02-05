الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الإثنين، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً أحياناً ويكون معتدلاً خلال النهار.





الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.





ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.





الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 30%.