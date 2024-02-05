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وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل السفيرة الفلبينية لدى مملكة البحرين

2/5/2024 3:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، أن العلاقات البحرينية الفلبينية تشهد مستويات متقدمة من التطور والتعاون على مختلف الأصعدة، منوهًا بأهمية تعزيز أطر تبادل الخبرات بين البلدين، وخصوصًا في قطاع الطاقة، بما يحقق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شؤون الكهرباء والماء، آن جالندون لويس سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، حيث أعرب وزير شؤون الكهرباء والماء عن اعتزازه بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات العمل والتنسيق المشترك.

من جانبها، تقدمت آن جالندون لويس، بجزيل الشكر والتقدير للوزير، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.

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