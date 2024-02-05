وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل السفيرة الفلبينية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، أن العلاقات البحرينية الفلبينية تشهد مستويات متقدمة من التطور والتعاون على مختلف الأصعدة، منوهًا بأهمية تعزيز أطر تبادل الخبرات بين البلدين، وخصوصًا في قطاع الطاقة، بما يحقق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير شؤون الكهرباء والماء، آن جالندون لويس سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، حيث أعرب وزير شؤون الكهرباء والماء عن اعتزازه بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات العمل والتنسيق المشترك.
من جانبها، تقدمت آن جالندون لويس، بجزيل الشكر والتقدير للوزير، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.
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