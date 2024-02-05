رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أعمال الجلسة السابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس لمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، الذي يصادف الخامس من فبراير كل عام حيث رفع المجلس خالص التهاني وعظيم التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ، وإلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى جميع منتسبي هذا الصرح الوطني العريق.



وأكد مجلس الشورى أن ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين تمثل مناسبة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بمنجزات ونجاحات هذه القوة العسكرية الباسلة ودورها الوطني المشهود على مدار العقود الخمسة الماضية، وتميّزها المشهود في درء المخاطر وحماية أمن الوطن واستقراره بأعلى درجات المقدرة والكفاءة، في ظل ما تتمتع به من إمكانات متطورة، وجاهزية عالية، واستراتيجيات متقدمة وطموحة في المجالات العسكرية والتكنولوجية الحديثة، لتبقى بذلك الحصن الحصين للوطن، وانعكاسًا للإرادة الصلبة والعزيمة الثابتة.



وأعرب مجلس الشورى عن بالغ التقدير والفخر بالمواقف المشرفة التي سجلتها قوة دفاع البحرين في ساحات وميادين الشرف والفداء والتضحية، من أجل حفظ سيادة الوطن ومنجزاته ونُصرة للحق والعدل وقضايا الأمة العربية والإسلامية، لتبقى تضحياتهم الجليلة على الدوام في الضمائر والوجدان، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.



وأكد المجلس في هذه المناسبة، على كامل دعمه للتشريعات والقوانين الوطنية التي تسهم في ترسيخ المكانة المرموقة لقوة دفاع البحرين، لتبقى صرحًا شامخًا يذود عن حياض الوطن، ويحفظ أمنه واستقراره، في ظل الرعاية والدعم الكبيرين اللذين تحظى بهما من جلالة الملك المعظم أيده الله.



ومن ثم أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من

أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).



ثم انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023.



وأكد مُقرر اللجنة عبدالرحمن محمد جمشير أن أهداف المعاهدة جاءت لتشمل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام بما يتناسب مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وهي تتألف من ديباجة وسبعة أجزاء تتضمن خمسًا وثلاثين مادة وملحقين.



وأشار جمشير إلى أن اللجنة ارتأت الموافقة على مشروع القانون لعدة أسباب، أبرزها أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها من خلال تعزيز الشراكة الدولية لحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، على النحو الذي يدعم المساعي المحلية والدولية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الذي يُعد مطلبا أساسيا من متطلبات التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز سُبل التعاون بين الدول الأعضاء للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام، ودعم جهود مملكة البحرين في المحافظة على مواردها الوراثية النباتية، وزيادة الإنتاج الزراعي البحريني وتحسين جودته، مما سيكون له مردود إيجابي على المزارع البحريني والاقتصاد الوطني.



وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن

انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.



كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بحضور أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية.



وأكدت مُقررة اللجنة لينا حبيب قاسم أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.



وأشارت قاسم إلى أن لجنة الخدمات قررت إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون بعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، والمستشارين القانونيين للجنة، بحيث أصبحت كالتالي: "يُمنح المسن إعفاءً أو تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز منح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك".



وبيَنت قاسم أن اللجنة أوضحت بأن الصياغة التي توافقت عليها بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون تراعي المستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة بإلغاء بطاقة المُسن، والاستعاضة عنها بتقديم الخدمات ذاتها عبر البطاقة الذكية بصورة تلقائية للمسنين بمجرد تجاوز أعمارهم 60 عامًا، مؤكدةً أهمية تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمسنين للتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات بهدف زيادة الخدمات المشمولة بالإعفاء أو التخفيض للمسنين، مع ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية توعوية لتشجيع هذه الجهات في سبيل توفير أكبر قدر من الدعم والمساندة لفئة المسنين.



وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء المجلس حول مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.



وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في جلسة الإحاطة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين حول عمليات الأمم المتحدة، والتي انعقدت بتاريخ 21 يونيو 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الطاولة المستديرة حول البرلمانات وحقوق المرأة، المُنعقد بمقر الاتحاد البرلماني الدولي، جنيف – سويسرا بتاريخ

22 يونيو 2023م.