جلالة الملك المعظم يهنئ الحاكمة العامة لنيوزيلندا بذكرى العيد الوطني

جلالة الملك المعظم يهنئ الحاكمة العامة لنيوزيلندا بذكرى العيد الوطني
التاريخ
2/5/2024 3:08:58 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار والرقي.
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