رئيس ديوان الرقابة يهنئ بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
كما هنأ ، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ، القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين بهذه المناسبة العزيزة.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن قوة دفاع البحرين تمثل صرحًا شامخًا ودرعًا حصينًا يدافع عن الوطن ويحمي مقدراته ويذود عن حياضه، معبرًا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها القوة، وما وصلت إليه من مكانة مرموقة ومستوى رفيع من الكفاءة والجاهزية بدعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة باهتمام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، واسهاماته في رفع وتعزيز كفاءة قوة دفاع البحرين وتطويرها على مختلف الأصعدة، كما نوه بالجهود المخلصة التي يبذلها كافة منتسبي قوة دفاع البحرين في أداء واجباتهم في مختلف المجالات والميادين، حيث ضربوا أروع صور الولاء والفداء في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
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