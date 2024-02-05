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رئيس ديوان الرقابة يهنئ بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين

2/5/2024 3:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

كما هنأ ، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ، القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين بهذه المناسبة العزيزة.

وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن قوة دفاع البحرين تمثل صرحًا شامخًا ودرعًا حصينًا يدافع عن الوطن ويحمي مقدراته ويذود عن حياضه، معبرًا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها القوة، وما وصلت إليه من مكانة مرموقة ومستوى رفيع من الكفاءة والجاهزية بدعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة باهتمام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، واسهاماته في رفع وتعزيز كفاءة قوة دفاع البحرين وتطويرها على مختلف الأصعدة، كما نوه بالجهود المخلصة التي يبذلها كافة منتسبي قوة دفاع البحرين في أداء واجباتهم في مختلف المجالات والميادين، حيث ضربوا أروع صور الولاء والفداء في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

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