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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الحاكمة العامة لنيوزيلندا بذكرى العيد الوطني

2/5/2024 3:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى سندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا، بهذه المناسبة الوطنية.

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