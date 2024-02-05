سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الحاكمة العامة لنيوزيلندا بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى سندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا، بهذه المناسبة الوطنية.
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