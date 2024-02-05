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المدير العام لمعهد الإدارة العامة تستقبل السفيرة المصرية لدى مملكة البحرين

2/5/2024 3:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مملكة البحرين تسعى بشكل دائم إلى تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتينة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بما يرتقي إلى مستوى التطلعات ويحقق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك لدى استقبالها، ريهام عبد الحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى، أن معهد الإدارة العامة يسعى إلى فتح آفاق أرحب من التعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة في عدد من المجالات، ومن أبرزها المجالات التدريبية والبحثية والاستشارية، نظرًا لوجود رؤى وتطلعات مشتركة في هذه المجالات المحورية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود معهد الإدارة العامة لتوظيف كافة خدماته المُقدمة ومبادراته المحلية والإقليمية والدولية، بما يرتقي بمنظومة العمل المؤسسي، ويعزز من مفاهيم وثقافة الإدارة العامة في المنطقة.

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