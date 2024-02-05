المدير العام لمعهد الإدارة العامة تستقبل السفيرة المصرية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مملكة البحرين تسعى بشكل دائم إلى تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتينة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بما يرتقي إلى مستوى التطلعات ويحقق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك لدى استقبالها، ريهام عبد الحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى، أن معهد الإدارة العامة يسعى إلى فتح آفاق أرحب من التعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة في عدد من المجالات، ومن أبرزها المجالات التدريبية والبحثية والاستشارية، نظرًا لوجود رؤى وتطلعات مشتركة في هذه المجالات المحورية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود معهد الإدارة العامة لتوظيف كافة خدماته المُقدمة ومبادراته المحلية والإقليمية والدولية، بما يرتقي بمنظومة العمل المؤسسي، ويعزز من مفاهيم وثقافة الإدارة العامة في المنطقة.
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